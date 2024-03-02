Саночники Ботc/Плуме выиграли в Сигулде этап Кубка мира

Латвийские саночники Мартиньш Ботс/Робертс Плуме в субботу, 2 марта, в Сигулде выиграли этап Кубка мира среди двоек. Эдуард Шевиц-Микельшевиц/Лукасс Крастс заняли восьмое место, а Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров - 18-е место.
В первом заезде Ботс/Плуме показали время 41,412 секунды, а также были лучшими и во втором заезде - 41,503 секунды.
Второе место занял немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, третье - австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндл.
Неделю назад в Сигулде Ботс/Плуме заняли первое место не только на этапе Кубка мира, но и в спринте и в общем зачете.
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