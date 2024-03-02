Сб, 2.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Саночники Ботc/Плуме выиграли в Сигулде этап Кубка мира

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийские саночники Мартиньш Ботс/Робертс Плуме
Латвийские саночники Мартиньш Ботс/Робертс Плуме Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвийские саночники Мартиньш Ботс/Робертс Плуме в субботу, 2 марта, в Сигулде выиграли этап Кубка мира среди двоек. Эдуард Шевиц-Микельшевиц/Лукасс Крастс заняли восьмое место, а Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров - 18-е место.

В первом заезде Ботс/Плуме показали время 41,412 секунды, а также были лучшими и во втором заезде - 41,503 секунды.

Второе место занял немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, третье - австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндл.

Неделю назад в Сигулде Ботс/Плуме заняли первое место не только на этапе Кубка мира, но и в спринте и в общем зачете.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх