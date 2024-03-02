Саночники Ботc/Плуме выиграли в Сигулде этап Кубка мира

В первом заезде Ботс/Плуме показали время 41,412 секунды, а также были лучшими и во втором заезде - 41,503 секунды.

Второе место занял немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, третье - австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндл.

Неделю назад в Сигулде Ботс/Плуме заняли первое место не только на этапе Кубка мира, но и в спринте и в общем зачете.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!