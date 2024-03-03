Журналист Пивоваров вынужден распустить часть "Редакции"

Известный российский журналист Алексей Пивоваров вынужден "попрощаться со значительной частью" команды, которая делала YouTube-проект "Редакция" из-за недавно принятого Госдумой законопроекта, запрещающего рекламу у "иноагентов", которым он является с июня 2022 года. О своем решении Пивоваров объявил в своем личном Telegram-канале в субботу, 2 марта.

"Несмотря на то, что "Редакция" находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы", - написал он, поясняя причину расставания с рядом сотрудников - "поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату". Число подписчиков YouTube-проекта "Редакция" - более 4 миллионов. Алексей Пивоваров запустил его в марте 2019 года.