Самый простой способ “оживить” медленный смартфон

Это можно исправить очень простым методом - принудительным перезапуском. Данная операция позволяет в большинстве случаев избавиться от проблем с производительностью телефона и оптимизировать работу операционной системы телефона.

Следует понимать, что перезагрузка телефона означает не только отключение устройства от всех соединений (Wi-Fi, мобильные данные, Bluetooth и т. д.). Это важная процедура, которая останавливает все фоновые процессы, освобождает оперативную память и процессор от чрезмерной нагрузки, а в некоторых случаях завершает установку внесенных изменений, например, после обновления.

Следует отметить, что "торможение" может стать ярко выраженным у телефонов всех производителей.

Например, чтобы принудительно перезагрузить iPhone, нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, а затем кнопку уменьшения громкости. Не нужно долго ждать, достаточно одного короткого прикосновения.

После этого нужно нажать и удерживать кнопку загрузки сбоку, пока на экране не появится логотип Apple. Когда вы увидите на экране "яблочко", кнопку можно отпустить.