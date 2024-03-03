Самый простой способ “оживить” медленный смартфон

Новые, только что купленные смартфоны всегда работают быстро, не доставляя пользователю никакого дискомфорта. Однако интенсивное использование устройства может вызвать некоторые проблемы в работе телефона, например, снижение производительности телефона и его "торможение".
Это можно исправить очень простым методом - принудительным перезапуском. Данная операция позволяет в большинстве случаев избавиться от проблем с производительностью телефона и оптимизировать работу операционной системы телефона.
Следует понимать, что перезагрузка телефона означает не только отключение устройства от всех соединений (Wi-Fi, мобильные данные, Bluetooth и т. д.). Это важная процедура, которая останавливает все фоновые процессы, освобождает оперативную память и процессор от чрезмерной нагрузки, а в некоторых случаях завершает установку внесенных изменений, например, после обновления.
Следует отметить, что "торможение" может стать ярко выраженным у телефонов всех производителей.
Например, чтобы принудительно перезагрузить iPhone, нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, а затем кнопку уменьшения громкости. Не нужно долго ждать, достаточно одного короткого прикосновения.
После этого нужно нажать и удерживать кнопку загрузки сбоку, пока на экране не появится логотип Apple. Когда вы увидите на экране "яблочко", кнопку можно отпустить.
Для телефонов Android эта процедура немного проще. Все, что вам нужно сделать, это одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и питания примерно на 15 секунд.
После этого устройство автоматически перезагружается или открывает меню, в котором необходимо выбрать вариант перезагрузки - либо стандартный перезапуск, либо принудительный перезапуск.
Частота перезапуска смартфона зависит от нескольких факторов, включая тип устройства, операционную систему и привычки использования каждого пользователя. Однако в большинстве случаев достаточно перезагружать телефон раз в неделю.
Если случается так, что телефон приходится перезагружать чаще, чем раз в неделю, а проблемы сохраняются, то весьма вероятно, что с телефоном что-то более серьезное. Например, мог быть поврежден электронный компонент или аккумулятор не справляется с нагрузкой, в результате чего телефон автоматически активирует режим энергосбережения (который ограничивает мощность телефона). В этом случае покупка нового телефона, вероятно, будет единственным решением.
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