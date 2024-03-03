В феврале Порзингис был одним из самых ценных баскетболистов НБА

Джон Холлинджер, один из ведущих статистиков в американских СМИ, однажды придумал так называемый рейтинг эффективности игроков (PER).

По сути, он представляет собой сумму всех классических статистических показателей игрока, включая точность бросков. Таким образом, одним числом измеряется статистический вклад игрока.

В 10 февральских матчах "Бостон Селтикс" потерпели лишь одно поражение, уступив в начале месяца "Лос-Анджелес Лейкерс".

Согласно статистике, ключом к успеху "кельтов" стал Кристапс Порзингис, чей показатель PER (26) в феврале был одним из лидеров во всей НБА.

Лидеры PER в феврале:

Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") - 31,2; Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") - 29,7; Лука Дончич ("Даллас Маверикс") - 29,7; Никола Йокич ("Денвер Наггетс") - 29; Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс") - 28,1; Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс") - 26,3; Кристапс Порзингис ("Бостон Селтикс") - 26; Джимми Батлер ("Майами Хит") - 26; Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз") - 25,1; Деандре Эйтон ("Портленд Трейл Блейзерс") - 25,1.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!