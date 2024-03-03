LDz Cargo объявил открытый аукцион: можно приобрести локомотивы

Для участия в аукционе претенденты должны внести залог и подать в LDz Cargo заявку на участие в аукционе в порядке, установленном правилами аукциона, с приложением документов, предусмотренных правилами аукциона.

Уже сообщалось, что в 2022 году оборот LDz Cargo составил 148,444 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 27,6% - до 5,104 миллиона евро.