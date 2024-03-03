LDz Cargo объявил открытый аукцион: можно приобрести локомотивы

SIA LDz Cargo, дочернее предприятие VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), предложит приобрести два локомотива серии TEP70 на открытом аукционе 12 марта этого года по стартовой цене 214 000 евро, сказано в сообщении компании.
Локомотивы будут проданы одним лотом. Шаг аукциона установлен в размере 5000 евро.
Для участия в аукционе претенденты должны внести залог и подать в LDz Cargo заявку на участие в аукционе в порядке, установленном правилами аукциона, с приложением документов, предусмотренных правилами аукциона.
Уже сообщалось, что в 2022 году оборот LDz Cargo составил 148,444 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 27,6% - до 5,104 миллиона евро.
LDz Cargo входит в состав концерна LDz.
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