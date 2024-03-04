Пн, 4.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Взрыв в Самарской области РФ: поврежден ж/д мост (2)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Взрыв в Самарской области РФ: поврежден ж/д мост
Взрыв в Самарской области РФ: поврежден ж/д мост Фото: X/nexta_TV

В Самарской области в результате взрыва пострадал железнодорожный мост через реку Чапаевка, сообщают Telegram-каналы Baza и Mash, а местное издание 63.ru пишет, что взрыв произошел на железнодорожной линии Звезда - Чапаевск.

По сообщениям российских СМИ, взрыв произошел около 5 часов утра.

Как сообщает Telegram-канал 112, в результате взрыва повреждены металлоконструкции и ограждения моста. По предварительной информации, бетонная опора не повреждена, передает Baza. Как сообщает 63.ru, место взрыва оцеплено, там работают сотрудники Росгвардии и саперы.

В объединенной патрульной службе Безенчукского района пропагандистскому агентству "РИА Новости" сообщили, что на железнодорожном переезде Звезда - Чапаевск произошел взрыв.

В результате происшествия задержались три пассажирских поезда, следовавших из Москвы, а также один электропоезд. Пострадавших нет, рельсы целы, утверждает "112". О пострадавших официально не сообщалось.

По информации нескольких Telegram-каналов, неизвестные пытались подорвать опору моста.

Украинские спецслужбы подтвердили попытку взрыва моста. "Россия использовала железнодорожную линию для перевозки военных грузов, в том числе боеприпасов производства завода "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области", - сообщили в Главном разведывательном управлении (ГУР) Минобороны Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (2)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх