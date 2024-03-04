Взрыв в Самарской области РФ: поврежден ж/д мост

По сообщениям российских СМИ, взрыв произошел около 5 часов утра.

Как сообщает Telegram-канал 112, в результате взрыва повреждены металлоконструкции и ограждения моста. По предварительной информации, бетонная опора не повреждена, передает Baza. Как сообщает 63.ru, место взрыва оцеплено, там работают сотрудники Росгвардии и саперы.

В объединенной патрульной службе Безенчукского района пропагандистскому агентству "РИА Новости" сообщили, что на железнодорожном переезде Звезда - Чапаевск произошел взрыв.

Saboteurs blew up a bridge in the Samara region. It was used for transportation of ammunition.



According to Russian media, the cause of the explosion was an improvised explosive device. Unknown persons tried to detonate the support of the bridge over the Chapaevka River,… pic.twitter.com/exzhyUoSPs — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2024

В результате происшествия задержались три пассажирских поезда, следовавших из Москвы, а также один электропоезд. Пострадавших нет, рельсы целы, утверждает "112". О пострадавших официально не сообщалось.

По информации нескольких Telegram-каналов, неизвестные пытались подорвать опору моста.

Украинские спецслужбы подтвердили попытку взрыва моста. "Россия использовала железнодорожную линию для перевозки военных грузов, в том числе боеприпасов производства завода "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области", - сообщили в Главном разведывательном управлении (ГУР) Минобороны Украины.

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