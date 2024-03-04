Сотрудники Талсинского самоуправления будут работать неполную рабочую неделю

Режим работы сотрудников самоуправления четыре дня в неделю предусматривает утвержденный самоуправлением план действий по стабилизации финансовой ситуации.

Решение об установлении неполной рабочей недели было необходимо для того, чтобы сократить расходы самоуправления на зарплату.

Сокращение рабочей нагрузки с привычных 40 рабочих часов в неделю до 32 коснется ряда муниципальных служащих. Оно не будет применяться к педагогам и отдельным должностям в связи со спецификой работы. Конкретные должности определит исполнительный директор, который согласует это решение с бюджетной комиссией.

Сокращение рабочего времени предусмотрено с 15 апреля до конца года, а конкретная информация о дальнейшей организации работы самоуправления будет предоставлена позже.

Наряду с этим на 7 марта запланировано заседание думы самоуправления, на котором будут рассмотрены подготовленные поправки к каталогу должностей, предусматривающие сокращение должностных мест в центральном управлении.

Как сообщалось, с целью принятия сбалансированного и бездефицитного бюджета Талсинского самоуправления дума обязалась принять "ряд непопулярных решений". Изначально для сокращения расходов самоуправления предполагалось установить снижение зарплаты в размере 10% для сотрудников муниципалитета наряду с сокращением на 25% числа муниципальных должностных мест, однако на заседании думы поддержку получило альтернативное предложение о переходе муниципальных служащих с 1 апреля на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением зарплаты на 20%.

Это, впрочем, не исключает сокращения числа должностных мест - оно планируется в размере до 25% и будет проводиться постепенно.

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