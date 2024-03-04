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На Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария. Пострадал один человек

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Обновлено 4 марта 2024, 18:29
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Авария на Ветспилсском шоссе
Авария на Ветспилсском шоссе Фото: "Sadursme"

На Вентспилсском шоссе у Кудры произошла тяжелая авария, в результате чего на месте происшествия временно было блокировано движение.

По информации предприятия Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на Вентспилсском шоссе (А10, 45-й км) у Кудры. Движение в месте аварии было блокировано полностью.

В 17:15 LVC сообщило, что движение восстановлено по одной полосе.

По информации Службы неотложной медицинской помощи, в результате аварии пострадал один человек, помощь медиков ему не потребовалась.

По информации Sadursme, обобщающего информацию очевидцев, водитель пострадавшей в аварии машины, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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