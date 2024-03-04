Главное за 4 марта ⟩ Усиление контроля за вносом наличных в банкоматы, прогулка по ВЭФу и каким было северное сияние

Каждый год латвийцы вносят в банкоматы около 2 миллиардов евро. Согласно новому плану по борьбе с теневой экономикой на тех, кто ежедневно снимает и вносит на счет крупные суммы денег, станут обращать более пристальное внимание , сообщает Латвийское телевидение. Тем временем это не обязательно означает нечестную деятельность, так как в сфере услуг представители малого бизнеса часто используют для расчетов наличные.

"В начальной школе, когда я в Даугавпилсе училась, было правило: мы на переменах парами ходили по кругу по большому коридору. А я специально шла в обратную сторону, и меня это сильно веселило. И вот при том, что я хорошо училась, мне в дневнике постоянно писали замечания о поведении. Против течения - это правда с детства мое". RUS TVNET открывает серию интервью, цель которых - понять, как в Латвии появляются люди, которые готовы отстаивать свои убеждения и что-то создавать - не в политике, а в публичном пространстве, работая с обществом.