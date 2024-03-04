В Риге на муниципальной спортивной площадке конструкция ворот травмировала подростка

Инцидент произошел на муниципальной спортивной площадке недалеко от Рижской 33-й средней школы. От конструкции футбольных ворот отделилась перекладина и ударила юношу по голове. Подросток был госпитализирован, однако в понедельник его уже выписали из больницы.

Это событие обозначило серьезную проблему Рижской думы: в городе много небезопасных площадок для спорта и отдыха. Жители сообщают о них годами, однако никаких действий не последовало.

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