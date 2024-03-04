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Видео ⟩ Польский боксер перепутал правила и был вынужден поспешно покинуть ринг

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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На прошедшем в Польше в конце прошлой недели вечере бокса  польский боксер Марчин Сианос в пылу боя забыл правила, заработав своими непродуманными действиями дисквалификацию, пишет портал Apollo.lv.

В польском городе Кошалине прошло бойцовское шоу Rocky Boxing Night; в ринге встретились Артур Бизевский и Сианос, для которого этот бой стал дебютным в профессиональном боксе.

Ранее Сианос провел 15 боев по правилам смешанных единоборств (ММА). Очевидно, полученные в прошлом амплуа инстинкты взяли верх и в боксерском ринге, так как во втором раунде Сианос после хорошего попадания в лучших традициях ММА повалил Бизевского на землю, нанеся после этого удары в партере.

Рефери незамедлительно бросился останавливать поединок, однако развести двух тяжеловесов по углам было не так просто. Сианоса дисквалифицировали за неспортивное поведение.

После окончания боя в ринге начались беспорядки, поэтому Сианос был вынужден поспешно покинуть главную "сцену" бойцовского шоу.

После боя Сианос в Instagram извинился как перед соперником, так и перед фанатами, указав, что, возможно, это был его последний бой в профессиональном спорте.

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