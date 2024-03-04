Видео ⟩ Польский боксер перепутал правила и был вынужден поспешно покинуть ринг

В польском городе Кошалине прошло бойцовское шоу Rocky Boxing Night; в ринге встретились Артур Бизевский и Сианос, для которого этот бой стал дебютным в профессиональном боксе.

Ранее Сианос провел 15 боев по правилам смешанных единоборств (ММА). Очевидно, полученные в прошлом амплуа инстинкты взяли верх и в боксерском ринге, так как во втором раунде Сианос после хорошего попадания в лучших традициях ММА повалил Бизевского на землю, нанеся после этого удары в партере.

Skandal podczas starcia Artur Bizewski - Marcin Sianos‼️ 🔥



🗣️"Zapomniał, że to nie jest MMA" pic.twitter.com/cLgzrCEHT3 — Polsat Sport (@polsatsport) March 2, 2024

Рефери незамедлительно бросился останавливать поединок, однако развести двух тяжеловесов по углам было не так просто. Сианоса дисквалифицировали за неспортивное поведение.

После окончания боя в ринге начались беспорядки, поэтому Сианос был вынужден поспешно покинуть главную "сцену" бойцовского шоу.

После боя Сианос в Instagram извинился как перед соперником, так и перед фанатами, указав, что, возможно, это был его последний бой в профессиональном спорте.

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