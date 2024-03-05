Вице-мэр Таллинна: показ российских соревнований в городских спортбарах аморален и недопустим

Культурные и спортивные мероприятия нормализуют участие России в международном сообществе. Той же цели служат и каналы, которые транслируют пропаганду государства-агрессора. Помимо войны против независимости Украины, Россия ведет информационную войну против всего западного общества.

Точно так же, как мы не одобряем участие эстонских хоккеистов в соревнованиях в России или несанкционированные деловые отношения с РФ, ни один бар в Эстонии не должен позволять себе быть каналом российской "мягкой силы". Аргумент о том, что спорт не является политической вещью, неприменим. Под личиной спорта пропаганда незаметно проникает в инфопространство.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора должен выяснить, законна ли такая трансляция передач. В комментарии для "Актуальной камеры" 3 марта это не было окончательно разъяснено. Однако независимо от результата на всех уровнях необходимо четко заявить, что в сегодняшней ситуации такие трансляции неэтичны и аморальны.

Надеюсь, и сами владельцы баров наконец-то поймут, что если мы разорвали все спортивные и культурные связи с Россией, то и показывать "неполитические" российские спортивные передачи тоже неприемлемо. К счастью, в мире достаточно спортивных мероприятий высокого уровня, чтобы спортивные болельщики могли с чистой совестью наслаждаться любимыми видами спорта.

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