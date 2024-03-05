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Рядом с Порзиньгисом заметили эффектную брюнетку

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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в конце февраля посетил игру НХЛ, и самые наблюдательные заметили, что с ним была темноволосая девушка, заставившая болельщиков задаться вопросом - кто она?

В социальных сетях распространяется фотография Порзиньгиса на игре "Бостон Брюинз" против "Вегас Голден Найтс". Рядом со спортсменом сидела темноволосая девушка.

Пока неизвестно, кто эта эффектная брюнетка.

Как известно, отношения Порзиньгиса и его девушки Лауры распались в прошлом году.

Девушка уклончиво говорила о завершении их отношений, лишь в феврале этого года рассказав журналу Santa: "В этом нет никакой трагедии, я не считаю это расставание потерей. Мы очень уважаем друг друга, он молодец. Мне пришлось отойти в сторону, сесть и подумать. Возможно, я тот человек, который всегда был очень сосредоточен на других. Но я молода, и, чтобы быть по-настоящему счастливой, мне важно развиваться. Но это трудно сделать, если ты живешь больше для другого человека, чем для себя".

Как известно, Кристап и Лаура были вместе три года. 

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