Рядом с Порзиньгисом заметили эффектную брюнетку

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в конце февраля посетил игру НХЛ, и самые наблюдательные заметили, что с ним была темноволосая девушка, заставившая болельщиков задаться вопросом - кто она?
В социальных сетях распространяется фотография Порзиньгиса на игре "Бостон Брюинз" против "Вегас Голден Найтс". Рядом со спортсменом сидела темноволосая девушка.
Пока неизвестно, кто эта эффектная брюнетка.
Whoooo dis girl doeeee 👀👀👀 #theunicorn #Celtics pic.twitter.com/RiUZ4Yf4WP— Bri Marie D (@BriMarieD) March 1, 2024
Legend 🦄😎 #TheUnicorn #Celtics #Bleedgreen #DifferentHere #NBA pic.twitter.com/1Vl5HOm6RV— Bri Marie D (@BriMarieD) March 1, 2024
Как известно, отношения Порзиньгиса и его девушки Лауры распались в прошлом году.
Девушка уклончиво говорила о завершении их отношений, лишь в феврале этого года рассказав журналу Santa: "В этом нет никакой трагедии, я не считаю это расставание потерей. Мы очень уважаем друг друга, он молодец. Мне пришлось отойти в сторону, сесть и подумать. Возможно, я тот человек, который всегда был очень сосредоточен на других. Но я молода, и, чтобы быть по-настоящему счастливой, мне важно развиваться. Но это трудно сделать, если ты живешь больше для другого человека, чем для себя".
Как известно, Кристап и Лаура были вместе три года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!