Рядом с Порзиньгисом заметили эффектную брюнетку

Девушка уклончиво говорила о завершении их отношений, лишь в феврале этого года рассказав журналу Santa: "В этом нет никакой трагедии, я не считаю это расставание потерей. Мы очень уважаем друг друга, он молодец. Мне пришлось отойти в сторону, сесть и подумать. Возможно, я тот человек, который всегда был очень сосредоточен на других. Но я молода, и, чтобы быть по-настоящему счастливой, мне важно развиваться. Но это трудно сделать, если ты живешь больше для другого человека, чем для себя".