Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka расскажут о приемке новых электричек и дефектах в поездах

Пресс-конференция состоится 5 марта в 14:00 по адресу: улица Персес, 8.

На мероприятии будут присутствовать председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднар и член правления Павел Беранек, а также председатель правления PV Роджер Янис Григулис.

Škoda Vagonka расскажет об основных причинах дефектов, выявленных в новых поездах, об изменениях, введенных для предотвращения и снижения рисков дефектов, а PV - о плане получения новых поездов и введения их в эксплуатацию.

Григулис отмечает, что Škoda Vagonka серьезно отнеслась к своему обещанию обеспечить 95-процентную готовность новых поездов в течение двух месяцев, не только оперативно устранив выявленные дефекты, но и предоставив дополнительный технический персонал и обеспечив обучение и участие в динамических испытаниях.

"Следующим шагом будет поставка еще 15 поездов и их интеграция в наши услуги с постепенной заменой старых поездов", - добавил Григулис.

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