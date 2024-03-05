Фото, Видео ⟩ Около тысячи фермеров и работников лесного хозяйства протестуют у Кабинета министров

Перед зданием Кабинета министров припарковано шесть единиц тяжелой сельскохозяйственной техники, а также установлена инсталляция - стул с отломанной ножкой и надписью "Опомнись! Упадешь!".

Протестующие несут таблички с лозунгами "За зеленое развитие! Против зеленой стагнации!", "Дайте работать!", "Природные богатства лесов - рукотворные!", "За деревьями не видно леса".

Видео: Тракторы протестующих у Кабинета министров

Среди пикетчиков есть представители нескольких лесозаготовительных компаний, в том числе Krauzers, Lignum Latvija, Amber Birch, Erte Grupа и другие.

Председатель правления организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш заявил агентству LETA, что требования фермеров, которые были представлены политикам в начале февраля, пока не выполнены, но работа над ними уже началась.

Лаздиньш добавил, что после сегодняшней акции протеста "Крестьянский сейм" подаст в Рижскую думу заявку на проведение еще одной акции протеста в октябре, тем самым наглядно демонстрируя настойчивость отрасли в достижении поставленных целей.