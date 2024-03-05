Фото, Видео ⟩ Около тысячи фермеров и работников лесного хозяйства протестуют у Кабинета министров

Почти тысяча представителей лесного и сельскохозяйственного сектора собрались dо вторник, 5 марта, у здания Кабинета министров в Риге, чтобы провести пикет за справедливую компенсацию при передаче лесных земель под охрану природы.
Перед зданием Кабинета министров припарковано шесть единиц тяжелой сельскохозяйственной техники, а также установлена инсталляция - стул с отломанной ножкой и надписью "Опомнись! Упадешь!".
Протестующие несут таблички с лозунгами "За зеленое развитие! Против зеленой стагнации!", "Дайте работать!", "Природные богатства лесов - рукотворные!", "За деревьями не видно леса".
Видео: Тракторы протестующих у Кабинета министров
Среди пикетчиков есть представители нескольких лесозаготовительных компаний, в том числе Krauzers, Lignum Latvija, Amber Birch, Erte Grupа и другие.
Председатель правления организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш заявил агентству LETA, что требования фермеров, которые были представлены политикам в начале февраля, пока не выполнены, но работа над ними уже началась.
Лаздиньш добавил, что после сегодняшней акции протеста "Крестьянский сейм" подаст в Рижскую думу заявку на проведение еще одной акции протеста в октябре, тем самым наглядно демонстрируя настойчивость отрасли в достижении поставленных целей.
"Это один из самых радикальных способов решения проблем", - сказал Лаздиньш, добавив, что проблемы в сельском хозяйстве существуют давно, и подобные акции протеста - хороший способ напомнить политикам о необходимости их решения.
Цель акции - привлечь внимание к давно назревшим проблемам латвийских лесовладельцев и работников лесного хозяйства.
Организаторы акции протеста просят правительство обеспечить справедливую компенсацию и не создавать новые территории с ограничениями на хозяйственную деятельность до тех пор, пока не будет обеспечена справедливая компенсация.
Как сообщалось, 5 февраля в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли протесты фермеров, в которых приняли участие около 2000 человек.
В ходе акции протеста фермеры требовали немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления льготной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость (PVN) для латвийских овощей и фруктов, сокращения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала, а также снятия обременений на государственные земли и других ограничений на землепользование.
Видео: Тракторы протестующих фермеров двигаются по улицам города
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