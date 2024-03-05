Прибыль концерна airBaltic в прошлом году - 33,652 миллиона евро

Концерн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году получил аудированную прибыль в размере 33,652 миллиона евро по сравнению с убытками годом ранее, а оборот концерна увеличился на 33,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 667,982 миллиона евро, говорится в опубликованной компанией информации.
В годовом отчете руководства говорится, что в 2023 году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до уровня до пандемии. В 2023 году авиакомпания перевезла 4,5 миллиона пассажиров, что все еще ниже уровня 2019 года в пять миллионов пассажиров.
"Однако, учитывая закрытие восточных рынков и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", - говорится в заявлении руководства.
airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.
Уже сообщалось, что в 2022 году оборот airBaltic составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза до 54,219 млн евро.
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