Прибыль концерна airBaltic в прошлом году - 33,652 миллиона евро

В годовом отчете руководства говорится, что в 2023 году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до уровня до пандемии. В 2023 году авиакомпания перевезла 4,5 миллиона пассажиров, что все еще ниже уровня 2019 года в пять миллионов пассажиров.

"Однако, учитывая закрытие восточных рынков и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", - говорится в заявлении руководства.

airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.

Уже сообщалось, что в 2022 году оборот airBaltic составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза до 54,219 млн евро.

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