Фото ⟩ Полиция ищет мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля в центре Риги

27 февраля было возбуждено уголовное дело о краже автомобиля Volvo XC90 с территории двора на улице Кр. Барона, 125, в Риге.

По подозрению в этом преступлении разыскивается мужчина, изображенный на фотографии.

Полиция просит отозваться всех, кто может его опознать или знает его возможное местонахождение! Проинформировать полицию можно, позвонив по номерам телефона 67086897, 110 или написав на электронную почту: kristers.vebers@riga.vp.gov.lv.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

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