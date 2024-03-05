"Самые тяжелые годы в моей жизни". Винькеле откровенно о том, что пережила за последние два года

Она признается, что после оправдательного приговора Рижского городского суда о бездействии государственного чиновника в связи с закупкой вакцины от Covid-19 в настоящее время чувствует себя совершенно обессиленной.

"Адвокат меня об этом предупредил, что даже в случае положительного исхода люди испытывают чувство полного опустошения. Я думала, что со мной такого не произойдет, но я ошибалась. Облегчение, когда я услышала этот долгожданный вердикт, действительно было таким, что у меня даже не было сил встать", - не скрывает Винькеле.

"Не буду отрицать, эти последние годы были самыми тяжелыми в моей жизни. Мне бы хотелось забыть многое из того, что я пережила, и никогда больше этого не пережить", - добавляет она.

Как известно, тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш возложил всю вину на министра здравоохранения Илзе Винькеле и потребовал ее отставки из-за недостатков в закупках антиковидных вакцин.

Из решения суда следует, что Винькеле лишилась должности необоснованно. На вопрос, пытался ли Кариньш связаться с ней и извиниться, Винькеле вздыхает: "Он не тот человек, который будет извиняться. Он не командный игрок, который будет думать о других. Кариньш думает только о себе".

Когда судебное разбирательство завершится и будет получено окончательное решение, Илзе Винькеле будет готова потребовать компенсацию за это абсурдное обвинение.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. В прокуратуре агентству LETA сообщили, что запросят полный приговор, ознакомятся с мотивами, а затем примут решение о подаче апелляционного протеста.

Больше читайте в номере издания Privātā Dzīve от 5 марта.

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