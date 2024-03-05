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Яунземе получила пособие по увольнению в размере почти 22 000 евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Уходя с поста генерального директора Службы государственных доходов (VID), Иева Яунземе получила пособие по увольнению в размере почти 22 000 евро, сообщили агентству LETA представители VID.

В соответствии с распоряжением Министерства финансов о прекращении трудовых отношений и на основании закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур Яунземе выплачено выходное пособие в размере трех месячных окладов, а именно 21 888 евро до уплаты налогов.

Как сообщалось, 12 февраля Яунземе передала полномочия новому гендиректору VID Байбе Шмите-Роке, которая приступила к исполнению должностных обязанностей 13 февраля.

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