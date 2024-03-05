ASUS представляет Zenbook DUO, первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми дисплеями OLED

Ноутбук можно установить на столе, расположив шарнирное крепление вертикально (оба экрана будут в портретном режиме). Клавиатура при этом лежит на столе перед устройством. Это идеальное решение для программистов, писателей и всех тех, кто работает с большими объемами текста или данных, финансовыми отчетами и тому подобными документами. Один из экранов ноутбука при этом может использоваться в качестве основного, а второй – для окон со справочными материалами, референсами и другими вспомогательными ресурсами. Как вариант, в таком режиме также можно расширить одно окно с приложением сразу на два экрана (общей диагональю 19,8 дюйма) с помощью функции ViewMax.