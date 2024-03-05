Главное за 5 марта ⟩ Глобальный сбой в Facebook, протест фермеров в Риге и на сколько вырастут цены на алкоголь и лимонад

С 10 мая этого года Swedbank больше не будет взимать комиссию с клиентов за 10 ежемесячных платежей на счета в других банках, сообщили представители банка.

Прошедшая сегодня, 5 марта, в Риге акция протеста представителей лесного и сельскохозяйственного сектора завершилась без существенных инцидентов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Уходя с поста генерального директора Службы государственных доходов (VID), Иева Яунземе получила пособие по увольнению в размере почти 22 000 евро, сообщили агентству LETA представители VID.

Во вторник, 5 марта, в 14:00 представители Pasažieru vilciens (PV) и чешской компании Škoda Vagonka на пресс-конференции рассказали о дальнейшей поставке, приемке и вводе в эксплуатацию новых поездов, сообщили агентству LETA представители PV.

Разыскиваемые полицией Яна Сенькова и ее дочь 2023 года рождения успешно найдены, сообщили в полиции.

Пенсии за годы, отработанные в Латвии, запрашивают в том числе из Израиля и США. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

"Дурак", - вытирая слезы, говорит Ивита Типука, и в этом слове боль и любовь всего мира. Ее муж Янис Типукс пропал 12 января. Все свидетельствует о том, что исчезновение было спланированным. Или действительно самоубийство?

Жители Латвии, игнорируя предупреждения правозащитных учреждений о рисках, продолжают ездить в Россию и Беларусь, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.