Вечером во вторник жители Латвии и других стран мира на время остались без любимых соцсетей - Facebook и Instagram. Кроме того, в Риге сегодня прошла акция протеста фермеров, а также стало известно, как сильно в результате роста акциза подорожают алкоголь, табак и лимонады. Об этом и не только RUS TVNET рассказывает в ежедневной подборке - коротко о главном за вторник, 5 марта.
Главное за 5 марта ⟩ Глобальный сбой в Facebook, протест фермеров в Риге и на сколько вырастут цены на алкоголь и лимонад
Новости Латвии:
С 1 марта государство вновь повысило акцизный налог на табачные изделия и их заменители, алкоголь и лимонады с высоким содержанием сахара. На сколько может вырасти цена на эти товары в магазинах?
Почти тысяча представителей лесного и сельскохозяйственного сектора собрались во вторник, 5 марта, у здания Кабинета министров в Риге, чтобы провести пикет за справедливую компенсацию при передаче лесных земель под охрану природы.
Во вторник, 5 марта, правительство утвердило список сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, на которую распространяется запрет на ввоз, сообщает агентство LETA.
Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, осужденный за тяжкие преступления, является единственным латвийцем, против которого США ввели санкции по закону Магнитского.
В Риге не так много зданий высотой в десять и более этажей. И когда в таких зданиях приходится сталкиваться с серьезными кризисными ситуациями, спасатели работают, привлекая большие ресурсы. На выходных в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Мадонас произошел драматический пожар в двадцатиэтажном доме. Об этом сообщает программа Degpunktā.
С 10 мая этого года Swedbank больше не будет взимать комиссию с клиентов за 10 ежемесячных платежей на счета в других банках, сообщили представители банка.
Прошедшая сегодня, 5 марта, в Риге акция протеста представителей лесного и сельскохозяйственного сектора завершилась без существенных инцидентов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Уходя с поста генерального директора Службы государственных доходов (VID), Иева Яунземе получила пособие по увольнению в размере почти 22 000 евро, сообщили агентству LETA представители VID.
Во вторник, 5 марта, в 14:00 представители Pasažieru vilciens (PV) и чешской компании Škoda Vagonka на пресс-конференции рассказали о дальнейшей поставке, приемке и вводе в эксплуатацию новых поездов, сообщили агентству LETA представители PV.
Разыскиваемые полицией Яна Сенькова и ее дочь 2023 года рождения успешно найдены, сообщили в полиции.
Пенсии за годы, отработанные в Латвии, запрашивают в том числе из Израиля и США. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
"Дурак", - вытирая слезы, говорит Ивита Типука, и в этом слове боль и любовь всего мира. Ее муж Янис Типукс пропал 12 января. Все свидетельствует о том, что исчезновение было спланированным. Или действительно самоубийство?
Жители Латвии, игнорируя предупреждения правозащитных учреждений о рисках, продолжают ездить в Россию и Беларусь, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Утром во вторник, 5 марта, очевидец сообщил RUS TVNET, что недалеко от населенного пункта Личи под Ригой столкнулись автомобили.
За рубежом:
Во второй половине дня во вторник, 5 марта, всему миру перестали работать социальные сети американского предприятия Meta - Facebook, Messenger и Instagram. Спустя более часа сервисы постепенно начали восстанавливать свою работу.
В Москве полиция снова начала задерживать людей, которые возлагали цветы к памятникам жертвам политических репрессий в память о скончавшемся в колонии лидере российской оппозиции Алексее Навальном, пишет DW со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Выступая перед участниками молодежного фестиваля в Сочи, заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев в понедельник презентовал карту, на которой большая часть территории Украины разделена между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией. Обозначение "Украина" относится лишь к округу размером примерно с Киевскую область, пишут российские СМИ.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок во вторник, 5 марта, подписал закон о ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО. Как говорится на сайте главы венгерского государства, это стало "первым решением" Шуйока в новой должности.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины во вторник, 5 марта, опубликовало в социальных сетях видео, на котором видна атака на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Крыму.
За последние несколько лет в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) поступило около 30 жалоб на зарегистрированного в Эстонии торговца Tapeter OÜ, сообщает Rus.Postimees.
В свежем списке санкций, опубликованном в прошлую пятницу США, нашлась эстонская компания Gold Solution OÜ, обвиняемая в поддержке российской военной машины, пишет Rus.Postimees.
В Германии, США и Британии продолжают обсуждать последствия утечки разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии, в ходе которого они могли говорить о перспективе ракетных ударов по Керченскому мосту в Крыму, особенности подготовки украинских военных и присутствие западных военных на территории Украины. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, как такая утечка стала возможной и почему Россия решила ее обнародовать.
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