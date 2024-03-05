"Не поддерживайте российскую пропагандистскую машину!" НВС обратились с посланием к общественности

Национальные вооруженные силы распространили послание к латвийскому обществу. Публикуем перевод текста послания полностью:
Ссылаясь на прозвучавшие недавно в информационном пространстве тенденциозные спекуляции от различных источников о возможном усилении угрозы в Европе, в том числе и в Латвии, Национальные вооруженные силы призывают общественность критически оценивать подобные сообщения и не делиться ими дальше, чтобы не поддерживать российскую пропагандистскую машину в ее попытках посеять страх о возможном нападении России на Латвию или другое государство НАТО. Особенно обращаем внимание на то, что:
1. Россия, пытаясь сохранить свой нынешний военный потенциал и импульс для полномасштабного вторжения в Украину, уже значительно сократила численность личного состава и вооружения вблизи латвийской границы, в результате чего у России недостаточно военного потенциала и ресурсов для нанесения конвенционального удара по стране-члену НАТО.
2. Военная неспособность России одержать победу и огромные потери ресурсов в ходе более чем двухлетней войны в Украине свидетельствуют о ее системной слабости и стагнации на всех уровнях управления. Более того, для того чтобы Россия напала на государство-члена альянса, необходимо, чтобы были выполнены ряд предварительных условий и создана конкретная ситуация. Поэтому НВС обращают внимание на то, что таких предпосылок для российской агрессии против стран НАТО не существует.
3. Уже почти 20 лет мы являемся страной - членом самого сильного в мире альянса. Нападение на нас будет означать нападение на все страны-участницы, после чего последует незамедлительная реакция от НАТО.
4. В последнее время в информационном пространстве Латвии из латвийских и зарубежных уст прозвучали популистские рассуждения о нашей неспособности защитить страну. Поэтому мы призываем общественность сохранять спокойствие, не распространять и не усиливать подобные сообщения - особенно те, которые распространяют люди, уже не служащие в вооруженных силах или вообще никогда не имевшие отношения к оборонному сектору. Распространяя сомнительные сообщения, эти люди невольно или сознательно оказывают медвежью услугу агрессивным пропагандистским идеям России.
Мы, солдаты и земессарги, не считаем мир чем-то само собой разумеющимся. Как и литовцы, и эстонцы, и солдаты других стран НАТО, мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было. Это наше призвание и долг перед Латвией и наша ответственность за каждого гражданина нашей страны. Вместо того чтобы в очередной раз распространять популистские посты в социальных сетях, мы призываем всех укреплять национальную безопасность, вступая в ряды Земессардзе, Службы государственной обороны или получая базовые военные навыки на курсах добровольцев-резервистов.
Ситуация с безопасностью в Латвии стабильна и сопоставима с ситуацией в других странах-членах НАТО, не граничащих с Россией, таких как Испания, Франция или Италия.
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