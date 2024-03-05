Полиция извинилась перед жителем за стиль коммуникации диспетчера

Гинт, находясь в кафе, заметил мужчину, похожего на объявленного в розыск Леона Русиньша.

Гинт связался с полицией, однако столкнулся с незаинтересованным и ироничным отношением.

Представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Имант Митрошенко признал, что стиль общения диспетчера был неподходящим. Митрошенко также указал, что в ходе прослушивания разговора был вынужден признать, что обе стороны были эмоционально напряжены.

Полиция проверила личность подозреваемого мужчины, выяснилось, что это не разыскиваемый Русиньш.

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