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Полиция извинилась перед жителем за стиль коммуникации диспетчера

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Paula Čurkste / LETA

Государственная полиция принесла извинения жителю, с которым неподобающим образом общался один из диспетчеров, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.

Гинт, находясь в кафе, заметил мужчину, похожего на объявленного в розыск Леона Русиньша.

Гинт связался с полицией, однако столкнулся с незаинтересованным и ироничным отношением.

Представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Имант Митрошенко признал, что стиль общения диспетчера был неподходящим. Митрошенко также указал, что в ходе прослушивания разговора был вынужден признать, что обе стороны были эмоционально напряжены.

Полиция проверила личность подозреваемого мужчины, выяснилось, что это не разыскиваемый Русиньш.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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