Объявлены цены на предстоящие баскетбольные матчи олимпийской квалификации в Риге

С первого дня билеты поступят в продажу на все девять игр - 6 матчей в турнирах подгрупп, оба полуфинала и финальную игру. Билеты на каждую игру приобретаются отдельно - комплектов нет. За одну покупку можно приобрести до 10 билетов.

Билеты на игры турнира подгруппы будут стоить от 15 до 69 евро, на полуфинальные игры от 19 до 79 евро, на финальную игру от 19 до 99 евро (см. картинку ниже). Детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, если ребенок не занимает отдельного места.

Фото: Latvijas Basketbola savienība.

Друзьям баскетбола, зарегистрировавшимся на платформе болельщиков сборной Латвии www.6speletajs.lv, предоставляются преимущества при покупке билетов.

В олимпийском квалификационном турнире участвуют 6 команд, разделенных на две подгруппы: А (Латвия, Филиппины, Грузия) и Б (Бразилия, Камерун, Черногория).

2, 3 и 4 июля пройдут по две игры. Две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в полуфинал 6 июля (A1-B2, B1-A2).

В воскресенье, 7 июля, в финальной игре, которая начнется в 19:00, определятся обладатели единственной путевки на Олимпиаду.

Все игры сборной Латвии начнутся в 19:00. Первый матч сборной Латвии запланирован на 2 июля против сборной Грузии.

3 июля пройдет матч против сборной Филиппин. Если Латвия выйдет в полуфинал, матч с участием нашей команды начнется в субботу, 6 июля. Финальная игра пройдет 7 июля.

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