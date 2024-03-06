"Ростех": танки "Армата" не участвуют во вторжении в Украину

Чемезов заявил, что использование танка требует "чрезмерных затрат". По его словам, вместо этого военные отдают предпочтение более экономичным танкам Т-90. Он подчеркнул, что внедрение Т-14 в российскую армию сдерживает высокая стоимость, поэтому идеи создания более новых и современных танков в настоящее время не рассматриваются.

"По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90", - сказал Чемезов.

Несмотря на это, Чемезов заверил, что Т-14 "Армата" по-прежнему находится на вооружении российской армии.

С момента появления "Арматы" вокруг этого танка ходило много спекуляций. Уже в 2023 году российская пропаганда сообщала об активном участии этих танков во вторжении в Украину. Однако никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений не появилось, что ставит под сомнение фактическое использование танка на фронте.

Боевой танк новейшего поколения "Т-14 Армата" впервые был публично показан Минобороны России на параде 9 мая 2015 года. Однако в тот момент у одного из танков возникли технические проблемы.

В декабре 2021 года российская государственная технологическая корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства "Арматы". Неизвестно, началось ли такое производство на самом деле.

До этого в Минобороны заявляли, что российская армия получила около 130 новейших танков. Сколько именно выпущено танков Т-14 "Армата", неизвестно.

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