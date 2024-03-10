В далекие восьмидесятые, когда моим родителям наконец удалось завладеть "Жигулями", "Клидзиня" в Скривери была обязательной остановкой, когда мы направлялись по Даугавпилсскому шоссе в далекий путь до Риги. И каждый раз мы ели исключительно купаты, которые в "Клидзине" подавались с элегантной простотой - с рисом, маринованным луком и томатным соусом собственного приготовления. Это было волшебно! Таких больше я не пробовала нигде.