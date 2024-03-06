Главное за 6 марта ⟩ VID о внесении наличных, министр о "выборах Путина" в Латвии и дума решила вопрос о земле вблизи аэропорта

За рубежом:

Глава российского оборонного концерна "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил, что российский парадный танк Т-14 "Армата" не используется в войне в Украине.

Супруга президента Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома посетить 7 марта конгресс, где президент США Джо Байден выступит с ежегодным обращением, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп одержали победу на праймериз своих партий в так называемый "супервторник" -день, когда на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы в 15 штатах и на одной островной территории.

Три неопознанных объекта, напоминающие метеозонды, были обнаружены в Польше недалеко от границы с Калининградской областью РФ, сообщили во вторник, 5 марта, польские СМИ.

С передачей Kuuuurija связалась обеспокоенная жительница Эстонии, которая утверждает, что в скором времени на свободе может оказаться опасный преступник - эстонский латвиец - серийный насильник Гунтарс Казикс (57), пишет Rus.Postimees.ee.

Интересное чтиво:

4 марта Рижский русский театр им. М. Чехова совместно с Re:Baltica представил спектакль "Разобщение". TVNET+ побывал на генеральной репетиции и поговорил с главным редактором единственного независимого даугавпилсского информационного портала Chayka.lv Инной Плавокой.