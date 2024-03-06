Подходит к концу теплый и солнечный рабочий день. Сегодня произошло много важных событий - стали известны новые детали о поджигателе Музея оккупации, глава Службы госдоходов пояснила, как будет осуществляться контроль за внесением наличных, а RUS TVNET выяснял, что грозит гражданам России, которые с 15 по 17 марта зайдут в посольство на "выборы". Об этих и других новостях среды, 6 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 марта ⟩ VID о внесении наличных, министр о "выборах Путина" в Латвии и дума решила вопрос о земле вблизи аэропорта
Новости Латвии:
Сегодня, 6 марта, Рижская дума приняла решение признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, восстановив тем самым права собственности на эти земельные участки.
Недавно министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в эфире программы 900 sekundes телеканала TV3 сравнила голосование на "выборах" президента России с поддержкой войны в Украине, за что в Уголовном законе Латвии есть статья. Так как обстоят дела с "выборами Путина" и что грозит гражданам России, которые с 15 по 17 марта зайдут в посольство?
В начале февраля этого года в Саласпилсском крае, на острове Доле, были обнаружены мешки с останками мужчины. По подозрению в убийстве с возможным последующим надругательством над телом группой лиц по предварительному сговору задержаны двое мужчин, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовская.
Мужчина, бросивший зажигательную смесь в Латвийский музей оккупации, не имел личной мотивации, его стимулировали это сделать, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma глава Государственной полиции Арманд Рукс.
Одной из задач плана по борьбе с теневой экономикой является более тщательный контроль за потоком наличных денег в банкоматах. В интервью Латвийскому телевидению глава Службы госдоходов (VID) Байба Шмите-Роке пояснила, как этот контроль будет осуществляться.
За рубежом:
Глава российского оборонного концерна "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил, что российский парадный танк Т-14 "Армата" не используется в войне в Украине.
Супруга президента Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома посетить 7 марта конгресс, где президент США Джо Байден выступит с ежегодным обращением, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп одержали победу на праймериз своих партий в так называемый "супервторник" -день, когда на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы в 15 штатах и на одной островной территории.
Три неопознанных объекта, напоминающие метеозонды, были обнаружены в Польше недалеко от границы с Калининградской областью РФ, сообщили во вторник, 5 марта, польские СМИ.
С передачей Kuuuurija связалась обеспокоенная жительница Эстонии, которая утверждает, что в скором времени на свободе может оказаться опасный преступник - эстонский латвиец - серийный насильник Гунтарс Казикс (57), пишет Rus.Postimees.ee.
Интересное чтиво:
4 марта Рижский русский театр им. М. Чехова совместно с Re:Baltica представил спектакль "Разобщение". TVNET+ побывал на генеральной репетиции и поговорил с главным редактором единственного независимого даугавпилсского информационного портала Chayka.lv Инной Плавокой.
Всадница Ева Белокриницкая почти шесть лет назад переехала из Днепра в Латвию, а на этой неделе получила латвийский паспорт и в дальнейшем будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.
В Rīgas satiksme не ожидали бурной (и негативной) реакции на переход компании на новый логотип, сказала в программе Rus.LSM.lv "ТЧК" председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, как выглядят логотипы известных компаний Латвии! Сможете узнать все 8 логотипов? Обратите внимание, что вам нужно угадать, как логотипы выглядят СЕЙЧАС.
Вечером во вторник, 5 марта, пользователи крупнейших социальных сетей мира, интернет-провайдеры и другие поставщики услуг столкнулись с глобальными проблемами. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok и многие другие приложения на короткое время были недоступны.
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