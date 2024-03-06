Rīgas satiksme: маршруты скорее будут укорачиваться, чем удлиняться

Так, ни один троллейбус сейчас не курсирует из Пурвциемса в Пардаугаву, прозвучало в передаче. Чтобы добраться до левого берега Даугавы, нужно приехать в центр города на 23-м троллейбусе, после чего пройти до остановки 4-го и 19-го троллейбусов. На вопрос, планирует ли предприятие Rīgas satiksme создать такой сквозной маршрут, Джинета Иннуса ответила отрицательно. "Развитие таких троллейбусных маршрутов сейчас не планируется, потому что в первую очередь нужно обеспечить курсирование по уже имеющимся маршрутам. Но при пересмотре сети маршрутов (он входит в рабочие планы Рижской думы), возможно, будут значительные изменения в сети", - сказала она.

На вопрос зрителей, планируется ли ввести маршрут, соединяющий Вецмилгравис и Саргандаугаву с Плявниеками и Кенгарагсом, а также как вообще добраться из Пурвциемса в Иманту, и планируются ли в принципе новые, более быстрые маршруты за счет появления новых объездных дорог и Восточной магистрали, Джинета Иннуса ответила: "Маршруты создаются там, где есть пассажиропоток. Просто маршруты по каким-то новым местам без остановок необоснованны - нужно не просто километры проезжать, а обслуживать общество. И одно из направлений, в котором ведется работа - несмотря на то, что есть месячные проездные, с которыми можно ездить в любых видах общественного транспорта без ограничения, мы больше работаем над тем, чтобы были такие маршруты, которые подводят к магистральным точкам, чтобы общественный транспорт и маршруты меньше страдали от пробок. И еще чтобы уменьшить длинные маршруты и сделать более короткие".