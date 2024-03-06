Rīgas satiksme: маршруты скорее будут укорачиваться, чем удлиняться

Рижане жалуются, что чтобы попасть из одного района столицы в другой, часто приходится делать пересадку в центре города. Такая ситуация сохранится еще как минимум некоторое время, заявила в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК" председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса. Она посоветовала пассажирам покупать месячные проездные билеты, чтобы избежать лишних трат.
Так, ни один троллейбус сейчас не курсирует из Пурвциемса в Пардаугаву, прозвучало в передаче. Чтобы добраться до левого берега Даугавы, нужно приехать в центр города на 23-м троллейбусе, после чего пройти до остановки 4-го и 19-го троллейбусов. На вопрос, планирует ли предприятие Rīgas satiksme создать такой сквозной маршрут, Джинета Иннуса ответила отрицательно. "Развитие таких троллейбусных маршрутов сейчас не планируется, потому что в первую очередь нужно обеспечить курсирование по уже имеющимся маршрутам. Но при пересмотре сети маршрутов (он входит в рабочие планы Рижской думы), возможно, будут значительные изменения в сети", - сказала она.
На вопрос зрителей, планируется ли ввести маршрут, соединяющий Вецмилгравис и Саргандаугаву с Плявниеками и Кенгарагсом, а также как вообще добраться из Пурвциемса в Иманту, и планируются ли в принципе новые, более быстрые маршруты за счет появления новых объездных дорог и Восточной магистрали, Джинета Иннуса ответила: "Маршруты создаются там, где есть пассажиропоток. Просто маршруты по каким-то новым местам без остановок необоснованны - нужно не просто километры проезжать, а обслуживать общество. И одно из направлений, в котором ведется работа - несмотря на то, что есть месячные проездные, с которыми можно ездить в любых видах общественного транспорта без ограничения, мы больше работаем над тем, чтобы были такие маршруты, которые подводят к магистральным точкам, чтобы общественный транспорт и маршруты меньше страдали от пробок. И еще чтобы уменьшить длинные маршруты и сделать более короткие".
Однако это вопрос более отдаленного будущего, т.к. изменение каждого маршрута влияет на повседневную жизнь людей, сказала Иннуса. "Мы рекомендуем использовать проездные, позволяющие неограниченное число раз пересаживаться - ведь невозможно соединить все окраины", - подчеркнула она.
Другая претензия жителей Риги к маршрутам Rīgas satiksme - в то время как по Южному мосту в Плявниеки проходит много автобусов, нет ни одного автобуса из Кенгарагса, который ехал бы в Пардаугаву по Островному мосту, из-за чего людям приходится ехать до центра и делать пересадку.
"Да, это так, но ни один маршрут никогда не дублируется полностью. (...) Да, пересадки есть, и в будущем их может стать еще больше. Но когда мы закончим ремонтные работы на линиях 5-го и 7-го трамваев, когда они будут адаптированы к низкопольным трамваям, мы подумаем, как можно связать Ильгюциемс с Кенгарагсом с помощью трамвайного маршрута", - заключила Иннуса.
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