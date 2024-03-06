Видео ⟩ На чемпионате мира спортсменка получила ужасающую травму: ногу пришлось собирать по частям

Стартовую высоту 4,55 24-летняя спортсменка преодолела с последней, третьей попытки. Тогда она буквально проскочила по лезвию бритвы, но соревнования все равно завершились для нее очень быстро, причем весьма печальным образом.

Первая попытка Шеврье на новой высоте 4,65 не удалась, и она упал так неудачно, что серьезно повредила лодыжку левой ноги. Спортсменке сразу же оказали первую помощь на стадионе и сделали укол морфия, чтобы облегчить боль.

Naisten seiväshyppyfinaalissa MM-hallikisoissa Glasgow'ssa koettiin dramaattisia hetkiä, kun Ranskan Margot Chevrier loukkaantui vakavasti pudottuaan hyppykuoppaan. Chevrier sai jalkaansa avomurtuman. pic.twitter.com/eNWM9gbxPe — Pasi J. Junnila (@PasiJJunnila) March 3, 2024

Спустя два дня после соревнований легкоатлетка рассказала в соцмедиа о своем состоянии.

"Я могла бы вернуться с чемпионата мира с медалями, но вместо этого вернулась с тремя шурупами в ноге, - написала она в своем Instagram. – После попытки на 4,65 пришлось прервать выступление. В итоге заняла восьмое место и открытый перелом".

И добавила:

"Что скрывать, это тяжелая травма. И далеко не в самом лучшем месте. Меня ожидает долгий период восстановления".

При этом француженка не теряет оптимизма и надеется уже летом вернуться в большой спорт.

"У меня есть пять месяцев. Пять месяцев, чтобы встать вновь на ноги и квалифицироваться на Олимпиаду в Париже".

Британка Молли Кодри стала чемпионкой мира в прыжках с шестом, новозеландка Элиза Маккартни завоевала серебро. Оба превысили 4,80, и решающее значение имело количество попыток. Американка Кэти Мун завоевала бронзу с результатом 4,75.

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