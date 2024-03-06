Фото ⟩ Весенние тенденции в интерьере: насыщенные цвета и уютные оттенки

Дни становятся длиннее и светлее - а значит, весна уже на пороге. Весна как ни одно другое время года пробуждает желание свежести и обновления. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус раскрывает основные моменты весенней коллекции и делится простыми идеями, как преобразить дом весной.
Галерея: Весенние тенденции в интерьере
Графические узоры, оттенки драгоценных камней и уютные тона кремового и синего - основные элементы весенней коллекции. Чтобы освежить пространство, не требуется больших вложений - с помощью текстиля и небольших аксессуаров можно создать совершенно другой облик помещения.
Городские контрасты
"Этот сезон полон контрастов и изогнутых линий. Мы видим волнообразные детали из рифленого стекла, мерцающую отделку и бархат изысканных оттенков драгоценных камней, которые создают гармонию. Глянцевый чёрный цвет придает элегантную атмосферу большого города, смягченную игривыми элементами - графическими узорами, полосами и вазами, вдохновлёнными красотой радуги", - говорит Римкус.
Как привнести эти элементы в уже готовый интерьер?
· Украсить дом можно с помощью недорогих плакатов. Комбинируйте с рамками подходящего размера и выбирайте в соответствии с интерьером вашего дома и вашим вкусом – здесь воз-можности практически безграничны. В этом сезоне на бумажных постерах доминируют мотивы ар-деко и оттенки драгоценных камней.
· Гостиную украсят декоративные подушки насыщенных цветов с узорами - почти как произве-дения искусства. Для того чтобы создать красивый и продуманный образ, попробуйте исполь-зовать одну основную подушку со смелыми рисунком и расцветкой и дополнить ее подушками оттенков из той же палитры. Также можно комбинировать подушки с контрастными рисунками. И не стоит забывать о богатстве различных текстур - бархата, льна и других тканей. Например, можно выбрать покрывало и чехол для подушки с привлекательным органическим рисунком, вдохновленным текстурой дерева. Такой материал, как жаккардовый хлопок, добавит прият-ную на ощупь, плотную текстуру и элегантность, дополнительную глубину. Или же выбирайте чехол для подушки с контрастным графическим рисунком.
· Разноцветный текстиль, напоминающий неоновые огни в дождливый день, придаст простран-ству неповторимую атмосферу большого города.
Романтические цветы
Дом - это то место, где мы заряжаемся энергией. Мы хотим, чтобы пространство было успокаивающим, умиротворяющим и радовало нас. С приближением весны более светлые тона, теплые оттенки и, конечно же, цветочные узоры привнесут в дом ощущение новизны.
Как привнести эти элементы в уже готовый интерьер?
· "Самый простой способ освежить спальню в зависимости от времени года - обновить постель-ное бельё. Постельное бельё с продуманными деталями, такими как окантовка, замысловатый цветочный узор и обтянутые тканью пуговицы, придадут спальне изысканный вид", - говорит дизайнер интерьера.
· Текстиль ручной работы с вышивкой, вдохновленной скандинавской флорой, привлечет вни-мание и добавит свежести любой гостиной. Однако этой весной легко привнести новизну с по-мощью цветов и растений можно с предметами из новой коллекции DAKSJUS. Коллекция помогает наполнить дом цветами, зеленью и радостью. Натуральные материалы, теплые землистые оттенки и функциональные решения для проращивания семян и выращивания растений помогут создать свой мини-сад даже в самых маленьких помещениях.
Обновляем и упорядочиваем
Весна ассоциируется не только со свежими оттенками, но и с порядком и уборкой. Ничто так не способствует ощущению свежести и обновления дома, как наведение порядка в вещах, иногда даже давно забытых. Самое время перебрать вещи, попрощаться с некоторыми из них и навести порядок.
"Следующий шаг - сортировка вещей по функциям или помещениям, а затем поиск подходящих решений для хранения. Для этих целей очень хорошо подходят коробки. Они позволяют упорядочить вещи на полках, в ящиках или кухонных шкафах, в результате вещи занимают меньше места, а найти их проще. Выделив время на сортировку вещей, вы избежите негативных эмоций при их дальнейшем поиске и сможете наводить порядок реже", - советует дизайнер интерьеров IKEA.
Как отмечает Римкус, стильные органайзеры также могут стать приятным акцентом в интерьере дома. Например, чехол для одежды теплого кремового цвета предназначен для того, чтобы его было видно, ведь он слишком привлекателен, чтобы его прятать в шкафу. Он позволит не только упорядочить и защитить одежду и аксессуары, но и послужит стильным акцентом в шкафу открытого типа. А коробки для хранения, которые внутри отделаны очаровательным узором в клетку, каждый раз будет приятно открывать. Старайтесь комбинировать коробки различной формы, чтобы украсить то место, куда вы их поставите.
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