Фото ⟩ Весенние тенденции в интерьере: насыщенные цвета и уютные оттенки

"Следующий шаг - сортировка вещей по функциям или помещениям, а затем поиск подходящих решений для хранения. Для этих целей очень хорошо подходят коробки. Они позволяют упорядочить вещи на полках, в ящиках или кухонных шкафах, в результате вещи занимают меньше места, а найти их проще. Выделив время на сортировку вещей, вы избежите негативных эмоций при их дальнейшем поиске и сможете наводить порядок реже", - советует дизайнер интерьеров IKEA .

Как отмечает Римкус, стильные органайзеры также могут стать приятным акцентом в интерьере дома. Например, чехол для одежды теплого кремового цвета предназначен для того, чтобы его было видно, ведь он слишком привлекателен, чтобы его прятать в шкафу. Он позволит не только упорядочить и защитить одежду и аксессуары, но и послужит стильным акцентом в шкафу открытого типа. А коробки для хранения, которые внутри отделаны очаровательным узором в клетку, каждый раз будет приятно открывать. Старайтесь комбинировать коробки различной формы, чтобы украсить то место, куда вы их поставите.