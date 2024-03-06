Грядущей ночью вновь ожидаются морозы

В ближайшие сутки небо в некоторых районах страны будет затянуто облаками, осадков не ожидается. Самый облачный четверг ожидается на северо-востоке Латвии.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно с севера, северо-запада. Во второй половине дня температура воздуха повысится до 0...+5 градусов, в отдельных районах на юге и западе страны - до +7 градусов.

В Риге 7 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -2 градуса, в пригородах будет -6 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от +1 градуса на побережье Рижского залива до +4 градусов на юге столицы.

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