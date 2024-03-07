Золотой призер чемпионата мира по легкой атлетике: Призовые деньги безумно малы

В Глазго 26-летний Керр выиграл бег на 3000 метров со временем 7 минут 42,98 секунды.

Обладатели золотых медалей получили бонусы в размере 40 000 долларов США или 31 500 фунтов стерлингов (36 800 евро). Обладатели второго и третьего места получили 20 000 и 10 000 евро соответственно.

"Это кажется безумием по сравнению с другими видами спорта", - сказал он. "Мы должны придать этим чемпионатам хоть какую-то значимость".

​"Чемпионат мира должен цениться гораздо выше. Нам очень повезло, что у нас есть такие спортсмены, как Ноа Лайлс, Грант Холлоуэй, Фемке Бол. Однако призовые меньше стартовых для спортсменов такого калибра на других соревнованиях".

Керр также призвал к новым инвестициям - будь то из Саудовской Аравии или из других стран.

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