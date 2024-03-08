"Переживал после развода": Хамиль из "Касты" о песне, на которую в Латвии сняли клип

В октябре 2024 года клипу "Закрытый космос" исполнится 14 лет. "Каста" снимала его в Риге, режиссером выступил Михаил Сегал. В интервью Юрию Дудю участник группы "Каста" Хамиль (наст. имя. - Андрей Пасечный) рассказал, как была написана эта песня.
Напомним, 20 июня во время пробежки у Хамиля остановилось сердце.
Об этом он и его супруга Полина подробно рассказали Юрию Дудю. Это случилось в Португалии, где музыкант проживает в настоящее время. Ему было проведено срочное аортокоронарное шунтирование. 7 дней рэпер провел в медикаментозной коме. Это помогло спасти его жизнь.
"Меня нашел охранник. Повезло, что он меня увидел. Подбежал, и тут же мимо пробежала доктор-педиатр. Она увидела, что мне оказывают помощь, и заменила его", - говорит Хамиль, добавляя, что действия этих людей спасли ему жизнь. Врачи в больнице не переставали повторять, что спасение артиста - это чудо.
"Он получил девять разрядов дефибриллятора... Это было очень страшно", - призналась Ана, которая спасала Хамиля.
Юрий Дудь спросил, как родилась одна из самых популярных песен "Закрытый космос".
"В 2009 году я был в браке и развелся. Переживал после развода. Переживания были внутри", - вспоминает артист.
Ему предложили написать текст для рэп-песни про любовь, которая будет исполняться парнем из представителей "золотой молодежи" Ростова-на-Дону. Хамиль отказался, но он сел на студии и стал думать, а что бы он мог написать, если бы согласился:
"Начал что-то писать. Оказалось, что я на бумагу под эти мысли начал выкидывать свои переживания. Посидел так шесть часов. За шесть часов до ночи у меня получился текст".
Он показал парням, те сказали, что хороший текст. Изначально песня была написана под другую музыку. Влади предложил поменять мелодию. Тогда Хамиль обратился к битмейкеру Прометею, и уже после этого родился "Закрытый космос", который мы знаем.
Видео: Интервью с Хамилем ("Каста")
Кстати, специально для съемок каждый из участников группы подучился играть на музыкальных инструментах: Хамиль - на бас-гитаре, Шым - на барабанах, Влади - на гитаре, Змей - на аккордеоне. Были сняты два видео с бэкстейджем и приколами во время съемок:
Любопытный факт: главной героиней клипа стала солистка рижской группы Apofeoz Orkestra Рита "Пума".
Видео: "Каста" - "Закрытый космос"
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