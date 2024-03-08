"Переживал после развода": Хамиль из "Касты" о песне, на которую в Латвии сняли клип

"Меня нашел охранник. Повезло, что он меня увидел. Подбежал, и тут же мимо пробежала доктор-педиатр. Она увидела, что мне оказывают помощь, и заменила его", - говорит Хамиль, добавляя, что действия этих людей спасли ему жизнь. Врачи в больнице не переставали повторять, что спасение артиста - это чудо.