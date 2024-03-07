Фото ⟩ Возле Конституционного суда проходит акция "100 вырубок"

Сегодня напротив Конституционного суда в рамках инициативы "100 вырубок" прошла акция против вырубки деревьев меньшего диаметра, на которую собралось около 50 человек.
Конституционный суд рассматривает дело о норме в правилах рубки деревьев в лесу, которой может быть снижен разрешенный для вырубки диаметр. Дело возбудили латвийские экологические организации, ответчиком в судебном процессе выступает Кабинет министров.
На акцию пришло около 50 человек.
Собравшиеся держали в руках плакаты, на которых были написаны такие послания, как "Солнце, гром, топор", "Биоразнообразие - это экономическая ценность", "Сколько можно рубить?", "Вырубим сегодня, думать будем завтра?" и другие.
К участникам акции обратились режиссер Рейнис Ботерс, актер Янис Кронис, владелец леса Мартиньш Гайкенс и другие, все участники участвовали в импровизированных дебатах по вопросам, рассматриваемым Конституционным судом, а также вместе пели латышские народные песни.
Ботерс также призвал к минуте молчания, чтобы почтить те природные ценности, которые погибли в результате этих поправок. Также он призвал приветствовать тех, кто сейчас в Конституционном суде защищает леса и ценности, за которые выступают участники акции.
"Мне очень дороги леса, это очень большая часть нашей культуры. Мы также должны подумать о лесных обитателях и всей экосистеме, которую так легко уничтожить одним неверным решением", - сказала участница акции.
Акцию организовала инициатива "100 вырубок", которую в 2017 году начали несколько организаций и частных лиц, чтобы привлечь внимание общественности к предложенным Министерством земледелия поправкам к правилам Кабинета министров о вырубке деревьев в лесу.
Организаторы акции напоминают, что леса рассматриваются не только как ресурс и экономическая ценность заготовки древесины, а как важная экосистема, поддерживающая биоразнообразие, накапливающая углерод, обеспечивающая качество среды для жизни людей. Вырубка все более молодых деревьев угрожает этому.
Уже сообщалось, что это первый раз, когда вопрос об обслуживании лесов и их устойчивости в Латвии оценивается в Конституционном суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!