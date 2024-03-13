Латвийцы продолжают игнорировать предупреждения спецслужб и Министерства иностранных дел Латвии и активно посещают Беларусь. Но кроме опасности, которой подвергают себя жители Латвии, поездка в Беларусь сопряжена с различными бюрократическими нюансами. TVNET+ рассказывает о реальном опыте латвийца, который недавно съездил в Беларусь.
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"Вход - рубль, выход - два". Дезинфекция авто и другие странности при поездке в Беларусь
Алексей рассказал и о недавнем спорном нововведении белорусских властей - дезинфекции автомобилей.
Дезинфекцию должны пройти все транспортные средства, въезжающие в Беларусь - от легковых автомобилей до грузовых машин и фур.