На мусорном полигоне в Лиепае найден труп младенца

Позже в полиции подтвердили информацию - на полигоне действительно обнаружено тело новорожденной девочки. Госполиция возбудила уголовный процесс по статье 13 Уголовного закона "Преступления против здоровья личности", будет назначена экспертиза для установления причины смерти новорожденной.

На данный момент полиция работает на месте и выясняет обстоятельства произошедшего. Представители полиции отказались комментировать случившееся, ссылаясь на интересы следствия.

Тело младенца нашли не на самом мусорном полигоне, а в сортировочном цехе, где сортируют раздельно собранный мусор. "Насколько я слышал, тело нашли в потоке картонной упаковки", - рассказал член правления Лиепайского мусорного полигона Нормунд Ниедолс.

Как сообщает Rus.LSM.lv, на территории Лиепайской больницы с октября 2010 года работает бэби-бокс, рассказала руководитель проекта бэби-боксов Glābējsilītes Latvijā Лаура Звирбуле. В последний раз младенца оставляли там 22 октября 2023 года. До этого - в августе 2020-го.

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