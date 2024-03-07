Прохлада и иней: синоптики о погоде в пятницу

Местами возможен туман, иней и обледенение дорог. Существенных осадков не ожидается. И ночью, и днем будет преобладать слабый северный ветер.

В пятницу днем солнце выглянет лишь в отдельных регионах страны, в основном в Курземе.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от -1 до +4 градусов.

В Риге 8 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, температура воздуха составит около нуля.

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