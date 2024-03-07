Прохлада и иней: синоптики о погоде в пятницу

Вечером в четверг, 7 марта, и в ночь на пятницу в большинстве регионов Латвии будет преобладать облачная погода, прогнозируют синоптики.
Местами возможен туман, иней и обледенение дорог. Существенных осадков не ожидается. И ночью, и днем будет преобладать слабый северный ветер.
В пятницу днем солнце выглянет лишь в отдельных регионах страны, в основном в Курземе.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от -1 до +4 градусов.
В Риге 8 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, температура воздуха составит около нуля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!