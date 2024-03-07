Подходит к концу очередной четверг, и RUS TVNET напоминает о главных событиях ходящего дня в Латвии и мире.
Главное за 7 марта ⟩ На мусорном полигоне найден труп младенца и первые предписания на выезд для граждан РФ
Новости Латвии:
Сегодня, 7 марта, в Госполицию поступила информация о том, что на мусорном полигоне Ķīvītes в Лиепае найдено тело младенца.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало первые три предписания о выезде гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении.
Должностные лица Государственной полиции в Лиепае ищут видимых на снимках мужчину и молодых людей, сообщили в полиции.
Представитель партии "Вместе для Латвии" Алексей Стец избран мэром Резекне. На этом посту он сменил Александра Барташевича, который ранее был отстранен от должности.
За рубежом:
Диана Савита Вагнер с позывным "Snake" ("Змея") с лета 2022 года воевала в добровольческом подразделении на стороне Украины. В конце января 36-летняя гражданка Германии погибла на фронте.
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил предоставленного в порядке исключения литовского гражданства проживающую в России балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова.
Предположения о паузе, которую российское командование возьмет после кровопролитных боев под Донецком, не оправдались. Сразу после занятия мощных опорных пунктов ВСУ в Марьинке и Авдеевке российская армия продолжила наступательные действия в западном направлении, на некоторых участках ей удается пусть и медленное, но продвижение. В СМИ зазвучали названия новых населенных пунктов, за которые уже идут или в скором времени могут разгореться ожесточенные бои. О ситуации на Донецком фронте в Украине — в обзоре Би-би-си.
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