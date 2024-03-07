Главное за 7 марта ⟩ На мусорном полигоне найден труп младенца и первые предписания на выезд для граждан РФ

Предположения о паузе, которую российское командование возьмет после кровопролитных боев под Донецком, не оправдались. Сразу после занятия мощных опорных пунктов ВСУ в Марьинке и Авдеевке российская армия продолжила наступательные действия в западном направлении, на некоторых участках ей удается пусть и медленное, но продвижение. В СМИ зазвучали названия новых населенных пунктов, за которые уже идут или в скором времени могут разгореться ожесточенные бои. О ситуации на Донецком фронте в Украине — в обзоре Би-би-си.

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