Секретный автограф Паулса и скрытая жизнь воробьев - изучаем Таллинский квартал

Нашей первой сегодняшней остановкой стал Таллинский квартал (Tallinas ielas kvartāls) - место, которое ещё совсем недавно было чуть ли не свалкой, а теперь - одно из самых популярных мест в столице.

Яркий стрит-арт, множество кафе на любой вкус, музыкальные фестивали и назойливые воробьи, которым здесь посвятили целый мурал. А летом здесь проходят так называемые "тихие дискотеки", где люди танцуют под музыку, которую слушают в беспроводных наушниках.

А ещё самые внимательные посетители Таллинского квартала смогут найти здесь крохотный бар, панельный дом и даже библиотеку. Всё это миниатюры от Small Stuff, которые специализируются на маленьких предметах. В Риге живьём их можно увидеть только здесь!

После этого мы отправились в так называемый Пивной квартал, который находится неподалёку. Когда-то здесь была пивоварня Карла Кристофа фон Стрицкого. Этот завод был одним из самых больших в Российской империи, а сейчас в доме пивовара под названием K.K. fon Stricka villa проходят концерты и фотосессии для модных журналов. Интерьер располагает!

На территории квартала есть также клубы, бары и рестораны на любой вкус. В одном из них, кстати, на стене можно обнаружить автограф маэстро Раймонда Паулса, у внучки которого здесь проходила вечеринка.

Галерея: Таллинский и Пивной кварталы

Проводником RUS TVNET по Таллинскому и Пивному кварталам стала Лия Шендо, которая рассказала об уличном искусстве и неформальных заведениях в местах былой роскоши!

Скорее смотрите видео!

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