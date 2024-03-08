В Риге пройдет женский марш солидарности

8 марта, в международный женский день, ассоциация Centrs MARTA организует шестой марш женской солидарности против насилия. Начало марша состоится в 12:00 у памятника Свободы. После обращений шествие двинется от площади у памятника Свободы по улице Калькю, затем до Домской площади, мимо Сейма и завершится на площади Екаба.
Организаторы заявляют, что в марше этого года хотят подчеркнуть, насколько важно искать поддержку и помощь в случаях домашнего насилия и насилия в отношении женщин, а также принимать меры, когда мы видим страдания наших близких. Цель марша - призвать каждого в отдельности и нас как общество в целом к действию, поскольку мы знаем, что насилие любит тишину.
Марш женской солидарности начнется с выступлений профессионалов и активисток, повседневная жизнь которых связана с искоренением насилия в отношении женщин.
Со своими обращениями выступят:
- Марта Крауиня – соучредитель общества Sievietei paveicās;
- Янек Бахс - начальник Тукумского отделения Земгальского регионального управления Государственной полиции;
- Эмилия Каретникова – режиссер фильма "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās).
- Марш возглавит Беата Йоните - политический координатор.
В 2023 году были достигнуты большие успехи в борьбе с насилием, включая внесение поправок в несколько законов, расширение социальных услуг и, конечно же, ратификацию Стамбульской конвенции. Однако единственный способ действительно воплотить эти нормы и изменения в жизнь общества и добиться искоренения насилия - продолжать активно, громко и настойчиво подчеркивать наличие этой проблемы в Латвии.
Галерея: Марш женской солидарности
В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что организаторы молодежных лагерей в Латвии, взрослые мужчины, домогались и вовлекали в отношения участниц - подростков и молодых женщин. С тех пор как в Centrs MARTA, так и в другие организации с просьбой о помощи и своими историями обращались женщины, пережившие этот вид насилия или "груминг" в подростковом возрасте.
Мы редко говорим о груминге в Латвии как форме сексуального и эмоционального насилия, поэтому марш этого года также подчеркнет серьезность этого преступления, а также необходимость эффективной системы борьбы с преступниками.
Галерея: Марш женской солидарности
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