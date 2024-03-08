В Риге пройдет женский марш солидарности

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что организаторы молодежных лагерей в Латвии, взрослые мужчины, домогались и вовлекали в отношения участниц - подростков и молодых женщин. С тех пор как в Centrs MARTA, так и в другие организации с просьбой о помощи и своими историями обращались женщины, пережившие этот вид насилия или "груминг" в подростковом возрасте.