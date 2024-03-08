Пт, 8.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Риге пройдет женский марш солидарности

Egoiste rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Женский марш солидарности
Женский марш солидарности Фото: TVNET

8 марта, в международный женский день, ассоциация Centrs MARTA организует шестой марш женской солидарности против насилия. Начало марша состоится в 12:00 у памятника Свободы. После обращений шествие двинется от площади у памятника Свободы по улице Калькю, затем до Домской площади, мимо Сейма и завершится на площади Екаба.

Организаторы заявляют, что в марше этого года хотят подчеркнуть, насколько важно искать поддержку и помощь в случаях домашнего насилия и насилия в отношении женщин, а также принимать меры, когда мы видим страдания наших близких. Цель марша - призвать каждого в отдельности и нас как общество в целом к ​​действию, поскольку мы знаем, что насилие любит тишину.

Марш женской солидарности начнется с выступлений профессионалов и активисток, повседневная жизнь которых связана с искоренением насилия в отношении женщин.

Со своими обращениями выступят:

  • Марта Крауиня – соучредитель общества Sievietei paveicās;
  • Янек Бахс - начальник Тукумского отделения Земгальского регионального управления Государственной полиции;
  • Эмилия Каретникова – режиссер фильма "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās).
  • Марш возглавит Беата Йоните - политический координатор.

В 2023 году были достигнуты большие успехи в борьбе с насилием, включая внесение поправок в несколько законов, расширение социальных услуг и, конечно же, ратификацию Стамбульской конвенции. Однако единственный способ действительно воплотить эти нормы и изменения в жизнь общества и добиться искоренения насилия - продолжать активно, громко и настойчиво подчеркивать наличие этой проблемы в Латвии.

Галерея: Марш женской солидарности

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что организаторы молодежных лагерей в Латвии, взрослые мужчины, домогались и вовлекали в отношения участниц - подростков и молодых женщин. С тех пор как в Centrs MARTA, так и в другие организации с просьбой о помощи и своими историями обращались женщины, пережившие этот вид насилия или "груминг" в подростковом возрасте.

Мы редко говорим о груминге в Латвии как форме сексуального и эмоционального насилия, поэтому марш этого года также подчеркнет серьезность этого преступления, а также необходимость эффективной системы борьбы с преступниками.

Галерея: Марш женской солидарности

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх