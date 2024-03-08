Силиня: решение о бойкоте Олимпийских игр не следует принимать в последний момент

Она считает, что если на Парижской Олимпиаде также будут выступать спортсмены из России и Беларуси, то решение о бойкоте должно приниматься совместно несколькими странами. Латвия уже высказала свое мнение по этому поводу, напомнила премьер-министр.

На вопрос, считает ли она приемлемым, что решение может быть принято в последние 24 часа перед открытием Олимпиады, Силиня ответила, что это было бы несправедливо по отношению к спортсменам, для которых участие в играх предполагает дополнительные затраты и планирование времени.

"Такое решение должно быть принято раньше, но мы понимаем ход мыслей Украины и находимся в переговорном процессе", - добавила премьер-министр.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить спортсменам России, страны-агрессора, воюющей в Украине, и поддерживающей ее Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Однако Латвия хочет добиться того, чтобы спортсмены этих стран вообще не смогли бы участвовать в Олимпийских играх. Несколько латвийских спортсменов заявили, что не будут выступать на Олимпийских играх вместе со спортсменами из стран-агрессоров.

Латвия пока не решила, что делать, если МОК не изменит своего решения, но перед принятием окончательного решения ожидается позиция Украины по этому вопросу.

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