Видео ⟩ Порзиньгис не смог помочь команде избежать поражения

Бостонская команда в гостях признала превосходство баскетболистов денверского "Наггетс" со счетом 109:115 (28:30, 26:32, 26:28, 29:25).

В этом матче Кристап Порзиньгис провел на площадке 35 минут и 16 секунд, отличившись 24 очками (6/13 2 очка, 3/10 3 очка, 3/4 1 очко) и 12 подборами. На счету латвийца также две результативные передачи, два блок-шота и один перехваченный мяч.

Лучшим бомбардиром "Селтикс" стал Джейлен Браун с 41 очком, который также добавил 13 подборов. Нетипично низкую результативность на этот раз показал Джейсон Татум, набравший всего 15 очков при точности бросков 38,5%. Лидер "Селтикс" также допустил пять ошибок.

В команде "Наггетс" еще одно яркое выступление провел Никола Йокич, собравший трипл-дабл - 32 очка, 12 подборов и 11 передач.

За последние две минуты Джру Холлидей нанес два последовательных дальних броска, сократив преимущество "Наггетс" до +2. За 40 секунд до конца основного времени Браун отлично сыграл в защите, передав мяч Джамалу Мюррею. После паса Порзиньгиса "Селтикс" побежали в быструю атаку, где с помощью численного превосходства сумели выполнить штрафной дальний удар в связке с Татумом. Однако лидер "Селтикс" упустил важный бросок, а Аарон Гордон в следующей атаке данком добился решающего преимущества "Денвера" +4.

Для "Селтикс" это второе поражение подряд. Команда Бостона с рекордом 48-14 по-прежнему является ведущей командой во всей НБА.

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