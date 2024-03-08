Lidl проведет в Латвии грандиозную "распродажу складов"

Продолжая традицию, которая уже приобрела статус культовой торговой кампании в других странах, Lidl проведет "распродажу складов". Будет представлен широкий ассортимент непродовольственных товаров - одежды, кухонной утвари и инструментов для садовых и ремонтных работ, цены на которые составят от 1 евро, сообщили RUS TVNET в компании.
Lidl сообщает, что сезонная распродажа пройдет с 11 по 17 марта.
Компания Lidl отметила, что количество товаров, предлагаемых на мартовской сезонной "распродаже складов", будет ограничено. Хотя новые товары в магазины будут завозить регулярно, не исключено, что они быстро закончатся.
Учитывая, что цены на товары сезонной распродажи Lidl начинаются от 1 евро, конкретные предлагаемые товары не будут анонсироваться заранее, чтобы не создавать ажиотаж в магазинах и социальных сетях.
Магазины Lidl, где пройдут сезонные "распродажи складов":
- Рига, улица Валдеку, 39А;
- Рига, улица Дунтес, 25;
- Рига, улица Лубанас, 113А;
- Елгава, улица Ригас, 50А;
- Лиепая, улица Парка, 12;
- Даугавпилс, улица 18 Ноября, 146;
- Сигулда, Видземское шоссе, 2;
- Валмиера, улица Стацияс, 8.
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