Пт, 8.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Lidl проведет в Латвии грандиозную "распродажу складов"

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Lauma Vītola/LETA

Продолжая традицию, которая уже приобрела статус культовой торговой кампании в других странах, Lidl проведет "распродажу складов".  Будет представлен широкий ассортимент непродовольственных товаров - одежды, кухонной утвари и инструментов для садовых и ремонтных работ, цены на которые составят от 1 евро, сообщили RUS TVNET в компании.

Lidl сообщает, что сезонная распродажа пройдет с 11 по 17 марта.

Компания Lidl отметила, что количество товаров, предлагаемых на мартовской сезонной "распродаже складов", будет ограничено. Хотя новые товары в магазины будут завозить регулярно, не исключено, что они быстро закончатся.

Учитывая, что цены на товары сезонной распродажи Lidl начинаются от 1 евро, конкретные предлагаемые товары не будут анонсироваться заранее, чтобы не создавать ажиотаж в магазинах и социальных сетях.

Магазины Lidl, где пройдут сезонные "распродажи складов":

  • Рига, улица Валдеку, 39А;
  • Рига, улица Дунтес, 25;
  • Рига, улица Лубанас, 113А;
  • Елгава, улица Ригас, 50А;
  • Лиепая, улица Парка, 12;
  • Даугавпилс, улица 18 Ноября, 146;
  • Сигулда, Видземское шоссе, 2;
  • Валмиера, улица Стацияс, 8.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх