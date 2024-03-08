Lidl проведет в Латвии грандиозную "распродажу складов"

Продолжая традицию, которая уже приобрела статус культовой торговой кампании в других странах, Lidl проведет "распродажу складов". Будет представлен широкий ассортимент непродовольственных товаров - одежды, кухонной утвари и инструментов для садовых и ремонтных работ, цены на которые составят от 1 евро, сообщили RUS TVNET в компании.