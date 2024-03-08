Назван крупнейший оператор мобильной связи в Латвии

Количество SIM-карт в сети Tele2 достигает 1 058 662, тогда как у двух других мобильных операторов оно составляет 982 929 и 639 346 соответственно.

"Опубликованные данные SPRK подтверждают нашу лидирующую позицию в сфере услуг мобильной связи в Латвии.

Более того, другие данные рынка также показывают, что уже несколько лет подряд Tele2 имеет самое большое количество клиентов, переходящих в нашу сеть, по сравнению с другими операторами. Это подтверждает, что значительные инвестиции в развитие нашей сети, услуг и обслуживания клиентов окупаются и ценятся нашими абонентами", - сказал Райво Рост, коммерческий директор Tele2.

"Наша цель - укрепить лидерские позиции, продолжая инвестировать в качество сети и новые услуги, а также сделать конкуренцию реальностью даже в самом консервативном бизнес- и государственном секторе, где до сих пор преобладают устаревшие стереотипы", - отметил он.

Уже сообщалось, что в этом году Tele2 собирается инвестировать 21 миллион евро в развитие сети мобильной связи, системы обслуживания клиентов и новых продуктов. Большая часть инвестиций будет направлена ​​на модернизацию сети и установку новых базовых станций 5G.

Неаудированные финансовые данные Tele2 за 2023 год показывают, что оборот компании по сравнению с 2022 годом увеличился на 9,5% и достиг 176,4 млн евро. С другой стороны, количество подключений в сети увеличилось на 4,3%.

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