Праздник стропил отмечает жилой проект уникального концепта в Риге UPLEVEL HOME

На территории жилья UPLEVEL HOME для удобства жильцов будут оборудованы 14 парковочных мест с зарядными устройствами для электромобилей. Благоустройство подъездной дороги и территории парковки будет состоять из тротуарной плитки, ухоженного газона и озеленения, а также зоны отдыха и детской площадки. Территория вокруг здания будет огорожена. Вход в жилье будет осуществляться через современную систему контроля безопасности. Владельцы смогут установить солнечные коллекторы на террасе на крыше.

Район новостройки соседствует с тихой и зеленой улицей Пуцес с низкой интенсивностью движения транспорта, что позволяет быстро добраться как до центра города, так и до всего необходимого для комфортной повседневной жизни – школ, детских садов, магазинов, спортивных клубов, предприятий общественного питания и многого другого. Преимущества существующей инфраструктуры предоставляют горожанам удобную и быструю возможность выбраться за пределы Риги, что становится все более важным для значительной части населения.

Важно отметить, что в последние годы в районе улицы Пуцес наблюдается стремительный рост количества новостроек, где свои проекты реализовали несколько ведущих застройщиков стран Балтии – «Hanner» и «Bonava Latvija».

Проект UPLEVEL HOME был разработан для современных и требовательных городских жителей, предусматривая экологичность и энергоэффективность во всех деталях.