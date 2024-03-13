Праздник стропил отмечает жилой проект уникального концепта в Риге UPLEVEL HOME

Проект строительства жилья бизнес-класса UPLEVEL HOME достиг своей высшей точки – 12 марта 2024 года отмечался Праздник стропил на улице Пуцес 14, в Риге.
В Пурвциемcе, самом востребованном микрорайоне Риги, строятся рядные дома повышенного комфорта. Жители признают этот район одним из самых оживленных и удобных для проживания кварталов. Расположение современных и энергоэффективных домов было выбрано с целью предоставить их владельцам преимущества столицы, сохранив при этом приватность и близость к природе.
На первом этапе будут построены 7 двухэтажных домов с собственной террасой на крыше.
Следуя тенденциям развития экологически дружелюбного к природе жилья, особое внимание уделяется эффективному использованию жилой площади. Планировка помещений включает функциональное и эргономичное разделение. Широкие окна и высокие потолки в сочетании с подогреваемым полом обеспечат комфорт семьям с детьми и домашними животными. Для каждого дома отдельно предусмотрена централизованная система вентиляции с рекуперацией, что обеспечит чистый и свежий воздух в каждом помещении. При строительстве и отделке домов используются специально отобранные материалы от надежных производителей и применяются технологии устойчивого строительства.
Уникальная концепция в Латвии «UPLEVEL 2in1» дает возможность с минимальными вложениями разделить новую недвижимость на два функциональных 2-комнатных или 3-комнатных жилья. Владелец имеет возможность сдать в аренду одну или обе квартиры.
На территории жилья UPLEVEL HOME для удобства жильцов будут оборудованы 14 парковочных мест с зарядными устройствами для электромобилей. Благоустройство подъездной дороги и территории парковки будет состоять из тротуарной плитки, ухоженного газона и озеленения, а также зоны отдыха и детской площадки. Территория вокруг здания будет огорожена. Вход в жилье будет осуществляться через современную систему контроля безопасности. Владельцы смогут установить солнечные коллекторы на террасе на крыше.
Район новостройки соседствует с тихой и зеленой улицей Пуцес с низкой интенсивностью движения транспорта, что позволяет быстро добраться как до центра города, так и до всего необходимого для комфортной повседневной жизни – школ, детских садов, магазинов, спортивных клубов, предприятий общественного питания и многого другого. Преимущества существующей инфраструктуры предоставляют горожанам удобную и быструю возможность выбраться за пределы Риги, что становится все более важным для значительной части населения.
Важно отметить, что в последние годы в районе улицы Пуцес наблюдается стремительный рост количества новостроек, где свои проекты реализовали несколько ведущих застройщиков стран Балтии – «Hanner» и «Bonava Latvija».
Проект UPLEVEL HOME был разработан для современных и требовательных городских жителей, предусматривая экологичность и энергоэффективность во всех деталях.
«Учитывая непосредственный спрос на дома с современным дизайном и возможностью сохранения личного пространства, мы — команда UPLEVEL HOME, создали концепцию, соответствующую потребностям дальновидных клиентов в плане повышения уровня и качества жизни. Несколько лет назад мы заметили, что предложение жилой площади в сегменте между квартирой и частным домом в Риге небольшое. Реализацией этого проекта и продолжением строительства жилья аналогичного типа мы покроем возникающий спрос на продуманное, качественное жилье в динамичном месте с низкими затратами на содержание», — подчеркивает управляющий развитием проекта Эдгарс Масс.
Реализация жилищного проекта началась в 2021 году. Технический проект был разработан архитектурным бюро «RS Arhitekti» под руководством главного архитектора Расмы Светини. Строительные работы начались в апреле 2023 года, заказчик – Wiser Home, SIA.
Строительные работы по проекту осуществляет генеральный подрядчик UPLEVEL CONTRACTOR SIA. Работы по бетонированию фундамента и кладке стен были выполнены на высшем уровне опытной и ответственной строительной компанией «VARSTOCK».
Первая очередь проекта UPLEVEL HOME с 7 жилыми домами будет завершена во второй половине 2024 года, вторая очередь включает 10 жилых домов и дата ее завершения — середина 2026 года.
Процесс бронирования и покупки жилья начнется в мае этого года. До завершения отделочных работ у покупателей будет возможность выбрать для себя наиболее подходящие материалы, а также подобрать тона для индивидуального ощущения уюта.
Следить за новостями и узнать больше информации о проекте можно на сайте: www.uplevel.lv
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