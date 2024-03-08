В субботу в Латвии может выпасть снег

В субботу, 9 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Однако местами в восточных и центральных районах еще возможен небольшой снег, в связи с чем на автомобильных дорогах может образоваться гололедица.
Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха составит 0...+4 градуса.
В Риге в субботу также ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. При слабом ветре температура воздуха составит +1...+2 градуса.
Галерея: Весна в Европе
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