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В субботу в Латвии может выпасть снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Закат в Риге. Март 2024 г.
Закат в Риге. Март 2024 г. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 9 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Однако местами в восточных и центральных районах еще возможен небольшой снег, в связи с чем на автомобильных дорогах может образоваться гололедица.

Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге в субботу также ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. При слабом ветре температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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