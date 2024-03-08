Фото ⟩ В Украину отправляется локомотив, пожертвованный жителями Латвии и LMT

Анатолий Куцевол, посол Украины в Латвии, благодарит жителей и предпринимателей Латвии за поддержку: "Сегодня очень символичный и важный день - этот локомотив как мост между прошлым и будущим, ведущий через реальность. Этот локомотив даст возможность обеспечить электричество в тот момент, когда оно будет необходимо, что остро важно в моменты военных действий. Символично, что это будет первый поезд, который с начала войны доедет до Украины. Я надеюсь, что в будущем Украину и Латвию соединит железная дорога, объединив нас в Европе".

Авторами инициативы является общество "Клуб друзей Банитиса", которое вместе с другими энтузиастами узкоколейных железных дорог Латвии, стран Балтии и Украины и Ziedot.lv организовало помощь Украине - городу Гайворону и его 78-километровой узкоколейной железной дороге.

Пути беженцев с востока и юга Украины ведут в Гайворон, и узкоколейная железная дорога Гайворон-Рудница позволяет добраться до поезда дальнего следования на Тернопольско-Львовско-Ужгородском направлении. Город обеспечивает краткосрочное размещение беженцев, и часть беженцев поселилась там на постоянное место жительства.

Узкоколейный локомотив будет служить генератором острых потребностей города Гайворона, таких как центры беженцев и городская больница в случае необходимости. В центрах для беженцев электроснабжение обеспечивает весь ежедневный быт, особенно приготовление еды. Городская больница помогает и беженцам, и остальным жителям Гайворона - ее загрузка выросла, в то же время энергоснабжение генератором зарезервировано только на критические случаи.

Жители Латвии и других стран за год пожертвовали на платформу Ziedot.lv часть необходимой для локомотива суммы, оставшуюся часть - более 11 000 евро - пожертвовали LMT Retail & Logistics от переданных клиентам для переработки устройств.

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