8 марта - Международный женский день. Сегодня мы видели и марш солидарности, и странные поздравления, и очереди в цветочные магазины. Но кроме этого много новостей приходится с границы, а также из соседних стран. В Москве ожидаются теракты, а в Украине идет демобилизация. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 8 марта ⟩ Угроза терактов в Москве, празднование Международного женского дня и демобилизация в Украине
Новости Латвии:
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) призывает воздержаться от поездок в Россию в связи с тем, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны теракты, сказано в сообщении МИД в Twitter.
Секретарь Сейма, депутат Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", ОС) обратился с письмом к руководителю Службы государственной безопасности (VDD) Нормунду Межвиетсу с просьбой дать оценку высказываниям мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в связи с укреплением границы, сообщили агентству LETA в ОС.
Поздравление самоуправления Даугавпилса с Международным женским днем стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях поздравлений с 8 марта.
8 марта, или Международный женский день, уже много лет ассоциируется с ароматными весенними цветами. Сегодня на рижских цветочных рынках с раннего утра царит оживление, а это означает только одно - мужчины и в этом году спешат поздравить представительниц прекрасного пола!
8 марта, в Международный женский день, ассоциация Centrs MARTA организовала шестой марш женской солидарности против насилия. Марш начался в 12:00 у памятника Свободы. После обращений шествие двинулось от площади у памятника Свободы по улице Калькю, затем до Домской площади, мимо Сейма, и завершился марш на площади Екаба.
В производстве Отдела по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления Госполиции находится уголовный процесс, по которому ведется досудебное расследование тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с насилием и незаконным ограничением свободы лица.
В прошлом году разрешения на право работать в Латвии получили 19 000 гастарбайтеров, сообщает Diena.
В конце февраля Янис, зритель программы Bez Tabu, ехал на машине из Валки в Валмиеру, чтобы попасть к стоматологу, но ему внезапно пришлось остановиться на обочине, сообщает программа Bez Tabu.
По инициативе энтузиастов Латвийской узкоколейной железной дороги и благодаря пожертвованиям жителей Латвии и компании LMT на этой неделе в путь из Риги в город Гайворон, в Украине, направляется узкоколейный локомотив - самоходная электростанция.
В выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В четверг, 7 марта, посольство США в России на своем сайте опубликовало сообщение о том, что на территории Москвы в ближайшие два дня возможны теракты. Об этом пишет "Медуза".
В финских магазинах на приграничных с РФ территориях снова появляются российские продукты. Ретейл Финляндии избавился от российских продуктов после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину два года назад, сообщает Rus.Postimees.
Президент США Джо Байден выступил с последней перед грядущими выборами ежегодной программной речью, State of the Union, и начало речи посвятил российскому лидеру Путину, развязанной им войне, а также критике высказываний Дональда Трампа о НАТО и союзниках США.
Никто не хочет отправлять сухопутные войска в Украину, заявили министры обороны Германии и Финляндии. Однако, по их мнению, необходимо активнее поддерживать Украину оружием и боеприпасами.
Обвиняемый в военных преступлениях российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность как минимум одного крупного увольнения в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны.
В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий демобилизацию призывников, которые были призваны в армию до полномасштабного вторжения России в Украину и чей срок службы закончился.
Интересное чтиво:
4 марта в Театре им. Чехова состоялся спектакль невиданного еще в латвийских театрах формата: в постановке приняли участие как актеры, так и журналисты. В интервью TVNET+ актер театра Александр Маликов рассказал о своем пути к отказу от гражданства РФ, изучении латышского и о том, как сплотить латвийское общество.
Быстрый рост процентных ставок многих вынудил задуматься, подходящее ли сейчас время для приобретения недвижимости. Об этом свидетельствует и падение активности кредитования в прошлом году. Но что ожидается на рынке жилья в этом году? Упадут ли ставки и цены на недвижимость и достаточное ли вообще предложение на рынке, оценивают банковские эксперты.
На востоке Украины не просто изменился ветер войны - сюда надвигается шторм. "Мы знаем, что нас ждет", - говорит Мария, упаковывая телевизор в своей квартире в городе Константиновка. Она отправит его доставкой в Киев, после чего уедет туда вместе с сыном.
7 марта на сцене концертного зала Palladium с большим концертом выступила популярная словенская рок-группа Joker Out. Выступление в Риге было энергичным, взрывным и похожим на вечеринку. Из зала в музыкантов летели не только воздушные поцелуи, но и игрушки, бюстгальтеры и цветы.
В новом сюжете эстонской передачи Kuuuurija авторы поговорили с успешной бизнесвумен о том, насколько сложно в Эстонии объединить две квартиры в одну и насколько большие очереди в эстонских судах, сообщает Rus.Postimees.
В октябре 2024 года клипу "Закрытый космос" исполнится 14 лет. "Каста" снимала его в Риге, режиссером выступил Михаил Сегал. В интервью Юрию Дудю участник группы "Каста" Хамиль (наст. имя. - Андрей Пасечный) рассказал, как была написана эта песня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!