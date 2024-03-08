Главное за 8 марта ⟩ Угроза терактов в Москве, празднование Международного женского дня и демобилизация в Украине

Никто не хочет отправлять сухопутные войска в Украину, заявили министры обороны Германии и Финляндии. Однако, по их мнению, необходимо активнее поддерживать Украину оружием и боеприпасами.

Обвиняемый в военных преступлениях российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность как минимум одного крупного увольнения в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны.

В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий демобилизацию призывников, которые были призваны в армию до полномасштабного вторжения России в Украину и чей срок службы закончился.

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4 марта в Театре им. Чехова состоялся спектакль невиданного еще в латвийских театрах формата: в постановке приняли участие как актеры, так и журналисты. В интервью TVNET+ актер театра Александр Маликов рассказал о своем пути к отказу от гражданства РФ, изучении латышского и о том, как сплотить латвийское общество.

Быстрый рост процентных ставок многих вынудил задуматься, подходящее ли сейчас время для приобретения недвижимости. Об этом свидетельствует и падение активности кредитования в прошлом году. Но что ожидается на рынке жилья в этом году? Упадут ли ставки и цены на недвижимость и достаточное ли вообще предложение на рынке, оценивают банковские эксперты.