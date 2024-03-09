Премьер Латвии Кришьянис Кариньш (в центре) гуляет в Каей Каллас (справа) по Вильянди в августе 2023 года. Слева в кадре супруг премьера Эстонии Арво Халлик.

С сегодняшнего дня Латвия запретила ввоз из России овощей, консервов, круп, пшеницы и многих других продуктов. Эстония все эти товары по-прежнему импортирует. Как долго это будет продолжаться, ответа пока нет, тем временем военные Эстонии добровольно уже отказываются от брендов, связанных с РФ, сообщает Rus.Postimees.