Премьер Латвии Кришьянис Кариньш (в центре) гуляет в Каей Каллас (справа) по Вильянди в августе 2023 года. Слева в кадре супруг премьера Эстонии Арво Халлик.
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш (в центре) гуляет в Каей Каллас (справа) по Вильянди в августе 2023 года. Слева в кадре супруг премьера Эстонии Арво Халлик. Фото: Marko Saarm, Sakala

С сегодняшнего дня Латвия запретила ввоз из России овощей, консервов, круп, пшеницы и многих других продуктов. Эстония все эти товары по-прежнему импортирует. Как долго это будет продолжаться, ответа пока нет, тем временем военные Эстонии добровольно уже отказываются от брендов, связанных с РФ, сообщает Rus.Postimees.

Решительные южане

8 марта 2024 года вступило в силу решение правительства Латвии, которое ввело запрет на импорт целого перечня продуктов питания из России и Беларуси.

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