Студентки музыкальной академии заявили о домогательствах педагогов

Журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. Хотя ни один педагог не был уволен с работы, в начале февраля был издан приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA, говорится в программе.
"Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства. Как-то собралась, чтобы сдать экзамен. Это было отвратительно. Он на столько лет старше меня", - говорит одна из студенток. В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией, и молодая женщина осознает, что изнасилование не произошло.
Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием. О конкретном заведующем кафедрой, студентка вспоминает, что он схватил девушку за лицо, притянул ее к себе и насильно попытался поцеловать.
За неделю Kultūršoks получил несколько свидетельств об одном и том же педагоге. Все началось с сообщений в приложениях для общения, где учитель предлагал встретиться, а также отпускал неуместные комментарии по поводу внешности девушек. Другие студентки предупредили девушку, чтобы та не "носила короткие юбки и не красила губы в красный цвет".
Новости о сексуальных домогательствах преподавателей циркулируют в коридорах академии уже много лет. "Латвия – такая маленькая страна, где одно неверное действие может разрушить карьеру и репутацию. Мое имя и его имя несопоставимы, поэтому есть страх, что не поверят. И тогда понимаешь, что человек делает это по опыту... И, конечно, я думаю, что кому-то нелегко публично признаться в том, что он жертва, потому что часть общества все равно попытается увидеть в этом мою вину", - говорит студентка.
Другая студентка спрашивает: "Кому я это скажу? Руководству? Какой в этом смысл? В академии до сих пор работают разные люди. И кто-нибудь что-нибудь сделал?". Есть девушки, которые обратились за помощью к ректору JVLMA Гунтару Пранису. Для конкретной ситуации одной студентки было найдено временное решение, но молодая женщина до сих пор не чувствует себя защищенной.
"Если нарушение известно и уже много лет не устраняется, то это уже поддержка такого поведения со стороны руководства", - комментирует Анете Илвес, руководитель отдела по предотвращению дискриминации аппарата омбудсмена.
Хотя Kultūršoks предлагал различные варианты беседы, ректор JVLMA Гунтар Пранис ответил только письменно. Он утверждает, что студентам предлагается сообщать о подобных случаях и немедленно обращаться к ректору академии или любому другому сотруднику. За этим последуют немедленные меры, проверка и, при необходимости, дисциплинарные меры.
8 февраля этого года Пранис издал приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA, в котором подчеркивается, что любое домогательство не соответствует этическим и поведенческим нормам.
По неофициальной информации, приказ от 8 февраля был издан после того, как преподаватель поверил жалобе студента. За этим также последовал анонимный опрос о негативном опыте общения с педагогами.
Его результаты шокировали руководство. "Я сочувствую пострадавшим студенткам, но без их показаний и официальных заявлений невозможно что-либо начать", - говорит Илона Мейя, председатель Сената академии.
Студенческое самоуправление JVLMA обещает принять самое активное участие в разрешении ситуации. Студентки, согласившиеся поговорить с передачей, очень боялись сделать это даже анонимно.
"Администрация должна заняться этими вопросами, причем немедленно. Каждое упущение и любая попытка лавировать в очередной раз создает основу для нового неприемлемого поведения, я бы даже сказала - преступления", - комментирует ректор Латвийской академии культуры Рута Муктупавела.
Депрессия, панические атаки, страх, стыд и другие последствия преследуют молодых студенток, подвергшихся сексуальному насилию или домогательствам со стороны учителя. Kultūršoks на данный момент не будет публиковать имена преподавателей, находящиеся в распоряжении передачи.
Анете Илвес, руководитель отдела по предотвращению дискриминации аппарата омбудсмена, предлагает пострадавшим студенткам отозваться, чтобы собрать необходимые доказательства.
Министр культуры Агнесе Логина заявила, что "к таким сообщениям студентов следует относиться со всей серьезностью и немедленно расследовать инцидент".
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