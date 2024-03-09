Студентки музыкальной академии заявили о домогательствах педагогов

"Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства. Как-то собралась, чтобы сдать экзамен. Это было отвратительно. Он на столько лет старше меня", - говорит одна из студенток. В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией, и молодая женщина осознает, что изнасилование не произошло.

Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием. О конкретном заведующем кафедрой, студентка вспоминает, что он схватил девушку за лицо, притянул ее к себе и насильно попытался поцеловать.

За неделю Kultūršoks получил несколько свидетельств об одном и том же педагоге. Все началось с сообщений в приложениях для общения, где учитель предлагал встретиться, а также отпускал неуместные комментарии по поводу внешности девушек. Другие студентки предупредили девушку, чтобы та не "носила короткие юбки и не красила губы в красный цвет".